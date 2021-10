Quelques jours seulement après la publication de la révision 2.1 de la norme USB C, le consortium USB-IF a publié une série de nouveaux logos qui permettront d’aider les consommateurs à s’y retrouver au milieu des différentes normes et des différentes possibilités offertes par celles-ci.

En effet, il faut savoir qu’un seul et même câble et connecteur USB C peut servir aussi bien à faire transiter des données, de la vidéo et même l’alimentation d’un matériel.

Ainsi, le fait de proposer de nouveaux logos devrait en théorie simplifier la vie des utilisateurs.

Comme on peut le voir dans ce tableau, le but de l’USB-IF est de permettre aux utilisateurs de visualiser en un coup d’oeil les capacités d’un câble USB C tant au niveau des spécifications de la norme USB4, que de la norme USB Type-C ou de la norme USB Power Delivery.

Dans un avenir plus ou moins proche, l’emballage des appareils high tech et mêmes les câbles USB C feront donc mention de ces nouveaux logos. Plus lisibles qu’auparavant, ils fournissent également des relatives à la puissance supportée (jusqu’à 240 Watts) ainsi que les débits supportés (jusqu’à 40 Gbps).