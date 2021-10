La norme USB C évolue, la révision 2.1 autorise une puissance de 240 Watts

Le consortium USB-IF (USB Implementers Forum) vient de dévoiler la révision 2.1 des spécifications de la norme USB C. Grâce à cette évolution intéressante, la norme va pouvoir supporter plus de puissance. Plus du double ! Il est en effet question de 240 Watts avec cette nouvelle révision contre 100 Watts jusqu’à maintenant.

L’évolution est plus qu’appréciable puisque cela va permettra d’alimenter en USB C des appareils qui nécessitent plus de 100 Watts. On pense notamment aux ordinateurs portables ou aux moniteurs par exemple, voire même d’autres produits high tech…

Pour supporter une alimentation de la sorte, des câbles et des connecteurs USB C répondant à la révision 2.1 seront requis. Il faut dire que l’USB C rev 2.1 proposera du 5A et 48V contre 5A et 20V actuellement. Il va donc falloir que le marché évolue et s’adapte. Cela risque de prendre un peu de temps…

Pour rappel, la norme USB PD (Power Delivery) supporte actuellement cinq puissances : 10 W, 18 W, 36 W, 60 W et 100 W. L’arrivée du 240W est attendu au mieux pour 2022.