Voici le WD Red SN700 : un nouveau SSD M.2. NVMe optimisé pour les NAS (maj tarifs)

Western Digital agrandit sa gamme WD RED en ajoutant une nouvelle référence : le SN700. Tout comme les disques durs WD RED et les autres SSD WD RED déjà présents au catalogue depuis quelques années (comme le SA500 par exemple) le SN700 est un SSD prévu pour fonctionner dans un NAS. Il a en effet reçu plusieurs optimisations pour prendre place dans un NAS.

Pour la petite histoire, sachez que le SN700 est un SSD M.2. (au format 2280) qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe 1.3. Le SN700 embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC d’origine SanDisk couplée à un contrôleur maison.

Le SSD est disponible en quatre capacités de stockage : 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To.

Voilà les débits proposé par chaque variante :

WD RED SN700 250 Go : 3.100 Mo/s en lecture, 1.600 Mo/s en écriture (220K/180K)

3.100 Mo/s en lecture, 1.600 Mo/s en écriture (220K/180K) WD RED SN700 500 Go : 3.430 Mo/s en lecture, 2.600 Mo/s en écriture (420K/380K)

3.430 Mo/s en lecture, 2.600 Mo/s en écriture (420K/380K) WD RED SN700 1 To : 3.430 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture (515K/560K)

3.430 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture (515K/560K) WD RED SN700 2 To : 3.400 Mo/s en lecture, 2.900 Mo/s en écriture (480K/540K)

3.400 Mo/s en lecture, 2.900 Mo/s en écriture (480K/540K) WD RED SN700 4 To : 3.400 Mo/s en lecture, 3.100 Mo/s en écriture (550K/520K)

Le SN700 est annoncé avec une garantie de 5 ans et un MTBF de 1,75 millions d’heures.

Au niveau de l’endurance, la gamme WD RED SN700 et ses modèles de 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To revendique respectivement une endurance 500 To/an, 1000 To/an, 2000 To/an, 2500 To/an et 5100 To/an.

Pour l’instant on ne connaît pas encore le prix de ces nouveaux SSD. Cette actualité sera mise à jour dès qu’on aura l’information.

A noter que plusieurs sites américains ont déjà publié un premier test du SN700 : NasCompares et KitGuru.

MAJ : Les tarifs de la gamme SN700 sont maintenant connus. Selon nos informations, il faudra débourser 65,99€ pour le modèle 250 Go, 88,99€ pour la version 500 Go, 178,99€ pour la version 1 To, 357,99€ pour la version 2 To et pas moins de 655,99€ pour la version 4 To.