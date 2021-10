Les jeux Syberia et Syberia II sont gratuits jusqu’à ce soir

Une petite news rapide pour vous signaler que les jeux Syberia et Syberia II, tous les deux développés par Microids, sont disponibles gratuitement sur Steam. Si ces deux titres vous intéressant vous pouvez les récupérer gratuitement ici :

Par contre, attention : l’offre est valable jusqu’à ce soir 19 heures donc ne tardez pas trop non plus.

Syberia

Kate Walker, une jeune et ambitieuse avocate de New York, est chargée d’une mission simple à première vue – une courte escale pour prendre en charge la vente d’une vieille usine d’automates cachée dans les vallées des alpes, et de retour à la maison aux US.

Elle était loin de se douter en s’embarquant dans cette affaire que sa vie en serait bouleversée. Lors de son expédition à travers l’Europe, voyageant d’Europe occidentale jusqu’au confins de la Russie orientale, elle rencontre une foule de personnages et de lieux incroyables tandis qu’elle tente de retrouver la trace de Hans, l’inventeur de génie – la clé du mystère de Syberia. Son voyage à travers les terres et le temps remet en question toutes ses valeurs, tandis que le marché qu’elle s’apprête à signer se transforme en un pacte avec la destinée.