Bientôt la fin du port Lightning sur les iPhone ?

D’après la dernière directive européenne, les fabricants vont avoir l’obligation de proposer un port USB C sur leur terminaux mobiles.

D’après la dernière directive européenne (2022/2380) visant à « harmoniser les législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques », les fabricants vont avoir l’obligation de proposer un port USB C sur leur terminaux mobiles.

L’obligation n’est pas forcément un problème pour les fabricants de smartphones et de tablettes Android puisque la majeure partie d’entre eux équipent déjà leurs appareils d’un port USB Type C.

Par contre, c’est une autre histoire pour Apple qui continue de proposer un port Lightning sur ses smarphones. Dans les mois qui viennent, la firme de Cupertino va devoir se résoudre à abandonner son port propriétaire et à passer ses iPhone sous USB C.

En effet, l’Union Européenne impose aux constructeurs de se mettre en conformité à partir du 28 décembre 2024. Par conséquent, à partir de cette date, exit le port Lightning, Apple sera dans l’obligation de proposer des iPhone équipés d’un port USB C.

A priori, cela ne devrait être qu’une simple formalité pour Apple puisque la compagnie propose déjà un port USB C sur certains terminaux mobiles comme par exemple ses derniers iPad Pro, iPad Air et iPad.

Par ailleurs, Greg Joswiak (responsable marketing chez Apple) a confié dans une interview au Wall Street Journal en octobre dernier que la firme de Cupertino était d’ores et déjà prête à changer son fusil d’épaule. Prête à abandonner le port Lightning des iPhone pour un port USB C plus universel (?).

A noter que la directive européenne ne vise pas essentiellement Apple et ses iPhone. En effet, de nombreux autres produits sont concernés par la directive : les téléphones mobiles, les tablettes, les caméras numériques, les casques, les consoles de jeux portables, les haut-parleurs portatifs, les liseuses numériques, les claviers, les souris, les systèmes de navigation portables (comme les GPS par exemple), les écouteurs intra-auriculaires et les ordinateurs portables.

L’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et les accessoires, tels que les chargeurs, est entravée par l’existence de différentes interfaces de charge pour certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques à recharge filaire, comme les téléphones mobiles, tablettes, caméras numériques, casques d’écoute ou casques-micro portatifs, les consoles de jeux vidéo portatives, les haut-parleurs portatifs, les liseuses numériques, les claviers, les souris, les systèmes de navigation portables, les écouteurs intra-auriculaires et les ordinateurs portables.

Vous l’aurez compris, le but de la directive européenne est d’harmoniser les chargeurs et les câbles de recharge afin de limiter la quantité de déchets électroniques.