Sabrent lance le Rocket 2230 : un SSD M.2. plus compact

Le dernier SSD de Sabrent est un modèle un peu particulier. En effet, contrairement aux SSD M.2. NVMe les plus répandus qui mesurent 22 x 80 mm, le dernier joujou de Sabrent qui porte le nom de Rocket 2230 ne mesure que 22 x 30 mm.

Il est donc plus compact que la plupart des SSD M.2. du marché, il pourra donc facilement prendre sa place dans des machines de petites tailles comme les NUC, les HTPC, les ultrabook voire même la console Steam Deck de Valve (qui peut justement accueillir ce format de SSD).

Le Rocket 2230 dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe. Il embarque également de la mémoire NAND Flash TLC à 176 couches développée par Micron ainsi qu’un contrôleur Phison E21T gravé en 12 nm.

Malgré sa petite taille, le SSD offre une capacité de stockage plus qu’appréciable puisqu’on peut trouver des modèles de 256 Go, 512 Go et même 1 To, avec des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 5.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 4.300 Mo/s en écriture.

Voilà le détail de chaque modèle :

Rocket 2230 256 Go : 4.650 Mo/s en lecture, 1.900 Mo/s en écriture (220/470K iOPS)

4.650 Mo/s en lecture, 1.900 Mo/s en écriture (220/470K iOPS) Rocket 2230 512 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 3.700 Mo/s en écriture (440/920K iOPS)

5.000 Mo/s en lecture, 3.700 Mo/s en écriture (440/920K iOPS) Rocket 2230 1 To : 4.750 Mo/s en lecture, 4.300 Mo/s en écriture (450/545K iOPS)

Les Rocket 2230 sont annoncés avec un MTBF de 1,5 millions d’heures et une garantie de 5 ans. Leur endurance est respectivement de 200 To, 300 To et 600 To.

Pour l’instant, les tarifs ne sont pas connus. Mais on devrait avoir un peu plus d’infos à ce sujet prochainement. L’actualité sera donc mise à jour à ce moment là.