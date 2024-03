La WWDC24 se déroulera du 10 au 14 juin prochain

Apple annonce que cette année la WWDC24 se tiendra du 10 au 14 juin 2024 à l’Apple Park situé à Cupertino en Californie. Cet événement est destiné aux développeurs du monde entier qui peuvent ainsi s’informer des nouveautés à venir dans l’écosystème Apple.

Comme d’habitude, Apple profitera de l’occasion pour organiser une nouvelle keynote pour présente les changements et nouveautés qui seront apportés par ses nouveaux systèmes d’exploitation : iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11, macOS 15, etc…

Voilà ce qu’indique Apple sur son site :

La conférence sera entièrement disponible en ligne pour tous les développeurs, avec un évènement spécial à Apple Park le 10 juin

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rencontrer des développeurs du monde entier à l’occasion d’une semaine extraordinaire, placée sous le signe de la technologie et de la communauté, dans le cadre de la WWDC24 », a déclaré Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations d’Apple. « L’objectif de la WWDC est de partager de nouvelles idées et de permettre à nos développeurs de talent d’aller encore plus loin en leur proposant de nouvelles ressources et des outils innovants. »

En participant à la conférence WWDC24, disponible via l’app et le site web Apple Developer, ainsi que sur YouTube, les développeurs et les étudiants pourront découvrir les tous derniers logiciels et technologies d’Apple. Cette année, la conférence proposera des sessions vidéo, ainsi que la possibilité d’entrer en contact avec des designers et ingénieurs Apple et de se connecter à la communauté des développeurs du monde entier.