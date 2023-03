Insolite : un film Tetris arrive bientôt !

Alors qu’une adaptation de Super Mario Bros arrive au cinéma le mois prochain, un autre célèbre jeu vidéo va être porté à l’écran dans les jours qui viennent. Il s’agit du jeu : Tetris.

Oui oui… vous avez bien lu : le célèbre jeu de casse-tête avec des briques et des blocs qu’il faut emboîter de plus en plus rapidement va avoir droit à son propre film.

Alors, rassurez-vous : le film ne se résumera pas à voir défiler des blocs de toutes les couleurs qui s’emboîtent frénétiquement pendant 1h30. En effet, le film va plutôt raconter les coulisses du jeu, à savoir : comment il a été créé dans les années 80 et comment son créateur, Alexey Pajitnov, a réussi à le faire connaître au monde entier en pleine guerre froide entre les Etats-Unis et l’URSS.

On peut se remettre en mémoire le succès planétaire du jeu Tetris sur Game Boy. Lors de la sortie de la console portable de Nintendo en 1989 (au Japon et aux USA) et en 1990 (Europe) le jeu était livré en bundle avec la machine, ce qui a permis de le faire découvrir au plus grand nombre.

Concernant le film, le scénario semble pluôt intéressant. Ca n’est pas forcément le genre de jeu qu’on a l’habitude de voir porté à l’écran mais pourquoi pas… On verra bien. De toute façon ça ne peut pas être pire que les films Mortal Kombat, Street Fighter ou Doom qui sont sortis ces dernières années.

Synopsis

« L’incroyable histoire du plus populaire des jeux vidéo et comment il a rencontré la ferveur des joueurs du monde entier. Henk Rogers découvre Tetris en 1988 et risque le tout pour le tout lorsqu’il se rend en URSS, où il s’allie à Alexey Pajitnov, pour faire connaître le jeu au monde entier. Inspiré d’une historie vraie, Tetris est un explosif thriller sur fond de guerre froide, avec des traîtres, des héros improbables et une infernale course contre la montre. »

Bande annonce

Voilà la bande annonce de Tetris. Pour information le film sera disponible sur Apple TV+ à partir du 31 mars 2023.