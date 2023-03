E3 : l’édition 2023 du salon de jeux vidéo est annulée !

Triste nouvelle : on vient d’apprendre que l’édition 2023 de l’E3 est, une fois encore, annulée. La société organisatrice vient d’annoncer que le salon était purement et simplement annulé.

Triste nouvelle : on vient d’apprendre que l’édition 2023 de l’E3 est, une fois encore, annulée. Le plus grand salon dédié au jeu vidéo au monde devait normalement faire son retour en juin prochain, après plusieurs éditions annulées pour cause de pandémie de COVID-19, mais finalement il n’en sera rien.

En effet, la société organisatrice vient d’annoncer que le salon était purement et simplement annulé. Il n’aura pas lieu aussi bien en version physique qu’en version numérique.

Voilà le message affiché sur le site de l’événement :

L’organisateur du spectacle ReedPop annonce que l’E3 2023 n’aura pas lieu comme prévu en juin, les événements physiques et numériques étant annulés. Aux côtés de l’Entertainment Software Association (ESA), les deux parties réévalueront l’avenir de l’E3.

Les organiseurs expliquent sur le site VGC :

Ce fut une décision difficile à prendre en raison de tous les efforts que nous et nos partenaires avons déployés pour que cet événement se produise, mais nous devions faire ce qui est bon pour l’industrie et ce qui est bon pour l’E3 Nous apprécions et comprenons que les entreprises intéressées n’auraient pas de démos jouables prêtes et que les problèmes de ressources ont fait d’être à l’E3 cet été un obstacle qu’elles n’ont pas pu surmonter. Pour ceux qui se sont engagés à l’E3 2023, nous sommes désolés de ne pas pouvoir présenter la vitrine que vous méritez et que vous attendez des expériences événementielles de ReedPop.

Après plusieurs années d’annulations successives, l’E3 aura certainement du mal à s’en remettre… Apparemment, selon certaines rumeurs : la décision planait depuis un moment.

Pire encore : le salon n’avait apparemment plus trop la côte ces dernières années ce qui a poussé les organisateurs à annuler les derniers événements sous couvert de pandémie.



Et si l’E3 est annulé cette année, c’est apparemment parce qu’il n’a pas su attirer suffisamment d’éditeurs de jeux et de fabricants de consoles qui préférent désormais organiser leur propre conférence et de préférence en version dématérialisée, ce qui est à la fois moins coûteux mais aussi plus rentable puisque ça touche un plus large public.



L’E3 2023 est donc annulé et à l’heure actuelle on ne sait pas si une édition 2024 verra (ou non) le jour. Mais à priori ça semble assez mal parti puisque d’autres salons dédiés aux jeux vidéo comme par exemple le Summer Game Fest tende à le remplacer.

D’ailleurs, peu après l’annonce : l’organisaeur du Summer Game Fest a tenu à préciser que son salon aura bel et bien lieu cette année et qu’il ouvrira ses portes le 8 juin prochain.