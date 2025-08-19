Bon Plan : CDiscount vous offre 25€ de réduction aujourd’hui

Si vous aviez prévu de faire quelques achats aujourd’hui, bonne nouvelle : le site CDiscount offre en cette journée du 19 août 25€ de réduction à valoir dès 249€ d’achats.

Bons Plans
par Sebastien
0

Si vous aviez prévu de faire quelques achats aujourd’hui, bonne nouvelle : le site CDiscount offre en cette journée du 19 août 25€ de réduction à valoir dès 249€ d’achats. Cette offre est valable sur l’ensemble des rubriques du site CDiscount mis à part quelques exceptions (cf. le fichier PDF ci-dessous).

Pour obtenir ces 25€ de remise dès 249€ d’achats, il suffit de mentionner le code promo « 25DES249 » au moment de valider le panier. A noter que ce code est valable jusqu’à ce soir minuit

  • 25€ de remise dès 249€ d’achats avec le code 25DES249

Les conditions de l’offre sont consultables dans ce fichier PDF.

Bon Plan : CDiscount vous offre 25€ de réduction aujourd'hui

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Guide pratique : Comment ajouter un port USB 3.2 Gen2x2 rapide à son…

Derniers téléchargements

7-Zip 25.01 (64 bit)

Sebastien

GPU-Z 2.68.0

Google Chrome 139.0.7258.128

Opera One 120.0.5543.161

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : CDiscount vous offre 25€ de réduction…

Sebastien

Pour la rentrée, Aliexpress sort le grand jeu et dégaine une flopée de…

Complétez votre configuration PC avec MS Office 2021 et Windows 11…

Vente flash : les SSD portables Orico A20 Plus Magnetic sont en promo…

Derniers tests

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Guide pratique : Comment ajouter un port USB 3.2 Gen2x2 rapide à son…

Derniers téléchargements

7-Zip 25.01 (64 bit)

Sebastien

GPU-Z 2.68.0

Google Chrome 139.0.7258.128

Opera One 120.0.5543.161

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : CDiscount vous offre 25€ de réduction…

Sebastien

Pour la rentrée, Aliexpress sort le grand jeu et dégaine une flopée de…

Complétez votre configuration PC avec MS Office 2021 et Windows 11…

Vente flash : les SSD portables Orico A20 Plus Magnetic sont en promo…