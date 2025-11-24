La console Sony PS5 est en promotion durant le Black Friday

A l’occasion du Black Friday, Sony annonce une baisse de prix significative de la PS5. L’ensemble des consoles Playstation 5 sont concernées par cette remise.

Bons Plans
par Sebastien
0

A l’occasion du Black Friday, Sony annonce une baisse de prix significative de la PS5. L’ensemble des consoles Playstation 5 sont concernées par cette remise,  que ce soit la PS5 Digital, la PS5 Standard ou encore la PS5 Pro. Plusieurs enseignes ont commencé à répercuter les nouveaux tarifs sur leusr sites web. A noter que des packs console + jeu sont également concernés.

Pendant cette période de promos, vous pouvez vous procurer la PS5 Digital (sans lecteur de disques), la PS5 Standard (avec lecteur optique) ou même la PS5 à prix réduit. A noter qu’elle est disponible soit seule, soit en pack avec des jeux et des accessoires.

PS5 DIGITAL (console seule)

La console Sony PS5 est en promotion durant le Black Friday

PS5 STANDARD (console seule)

La console Sony PS5 est en promotion durant le Black Friday

PS5 PRO (console seule)

La console Sony PS5 est en promotion durant le Black Friday

PACK PS5 Standard + FC26

La console Sony PS5 est en promotion durant le Black Friday

 

 

Consultez toutes les offres du Black Friday

Source Sony
Sebastien

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

