La console Sony PS5 est en promotion durant le Black Friday
A l’occasion du Black Friday, Sony annonce une baisse de prix significative de la PS5. L’ensemble des consoles Playstation 5 sont concernées par cette remise.
A l’occasion du Black Friday, Sony annonce une baisse de prix significative de la PS5. L’ensemble des consoles Playstation 5 sont concernées par cette remise, que ce soit la PS5 Digital, la PS5 Standard ou encore la PS5 Pro. Plusieurs enseignes ont commencé à répercuter les nouveaux tarifs sur leusr sites web. A noter que des packs console + jeu sont également concernés.
Pendant cette période de promos, vous pouvez vous procurer la PS5 Digital (sans lecteur de disques), la PS5 Standard (avec lecteur optique) ou même la PS5 à prix réduit. A noter qu’elle est disponible soit seule, soit en pack avec des jeux et des accessoires.
PS5 DIGITAL (console seule)
- Console PS5 Digital à 349€ sur Amazon.fr
- Console PS5 Digital à 349€ sur CDiscount
- Console PS5 Digital à 346,12€ sur PComponentes
- Console PS5 Digital à 349,99€ sur Fnac
PS5 STANDARD (console seule)
- Console PS5 standard à 449,99€ sur Amazon.fr
- Console PS5 standard à 449€ sur CDiscount
- Console PS5 standard à 445,29€ sur PComponentes
- Console PS5 standard à 449,99€ sur Fnac
PS5 PRO (console seule)
- Console PS5 Pro à 699€ sur Amazon.fr
- Console PS5 Pro à 699€ sur CDiscount
- Console PS5 Pro à 693,22€ sur PComponentes
- Console PS5 Pro à 699,99€ sur Fnac
PACK PS5 Standard + FC26
- PS5 Standard + EA Sports FC26 à 449€ sur Amazon.fr
- PS5 Standard + EA Sports FC26 à 449,99€ sur CDiscount
- PS5 Standard + EA Sports FC26 à 449,99€ sur Fnac