La console Sony PS5 est en promotion durant le Black Friday

A l’occasion du Black Friday, Sony annonce une baisse de prix significative de la PS5. L’ensemble des consoles Playstation 5 sont concernées par cette remise.

A l’occasion du Black Friday, Sony annonce une baisse de prix significative de la PS5. L’ensemble des consoles Playstation 5 sont concernées par cette remise, que ce soit la PS5 Digital, la PS5 Standard ou encore la PS5 Pro. Plusieurs enseignes ont commencé à répercuter les nouveaux tarifs sur leusr sites web. A noter que des packs console + jeu sont également concernés.

Pendant cette période de promos, vous pouvez vous procurer la PS5 Digital (sans lecteur de disques), la PS5 Standard (avec lecteur optique) ou même la PS5 à prix réduit. A noter qu’elle est disponible soit seule, soit en pack avec des jeux et des accessoires.

PS5 DIGITAL (console seule)

PS5 STANDARD (console seule)

PS5 PRO (console seule)

PACK PS5 Standard + FC26

PS5 Standard + EA Sports FC26 à 449€ sur Amazon.fr

PS5 Standard + EA Sports FC26 à 449,99€ sur CDiscount

PS5 Standard + EA Sports FC26 à 449,99€ sur Fnac

Consultez toutes les offres du Black Friday