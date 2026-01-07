Le site CDiscount démarre les soldes d’hiver en proposant deux codes promos pour vous aider à réaliser de bonnes affaires.

Le premier code promo « 15DES129 » donne droit à 15€ de réduction sur les commandes d’au moins 129€ d’achats. Il suffit pour en profiter de mentionner ce code au moment de valider son panier. Le second code promo est « 25DES249 ». Il permet de profiter de 25€ de remise sur les commandes d’au moins 249€ d’achats.

15€ de remise dès 129€ d’achats avec le code 15DES129

de remise dès avec le code 25€ de remise dès 249€ d’achats avec le code 25DES249

Rendez-vous sur CDiscount pour découvrir les offres proposées en soldes.