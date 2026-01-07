Pour démarrer les soldes en beauté, CDiscount offre deux codes promos

Le site CDiscount démarre les soldes d’hiver en proposant deux  codes promos pour vous aider à réaliser de bonnes affaires.

Bons Plans
par Sebastien
0

Le site CDiscount démarre les soldes d’hiver en proposant deux  codes promos pour vous aider à réaliser de bonnes affaires.

Le premier code promo « 15DES129 » donne droit à 15€ de réduction sur les commandes d’au moins 129€ d’achats. Il suffit pour en profiter de mentionner ce code au moment de valider son panier. Le second code promo est « 25DES249 ». Il permet de profiter de 25€ de remise sur les commandes d’au moins 249€ d’achats.

  • 15€ de remise dès 129€ d’achats avec le code 15DES129
  • 25€ de remise dès 249€ d’achats avec le code 25DES249

Rendez-vous sur CDiscount pour découvrir les offres proposées en soldes.

Sebastien 20440 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Sebastien

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Derniers téléchargements

Google Chrome 143.0.7499.193

Sebastien

Gom Media Player 2.3.115.5385

Opera One 125.0.5729.49

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Les appareils connectés Netatmo (thermostat, station…

Sebastien

Soldes : les NAS UGREEN sont à prix réduits !

Pour profiter au mieux des soldes, Rakuten offre deux codes promos

Pour démarrer les soldes en beauté, CDiscount offre deux codes promos

Derniers tests

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Sebastien

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Derniers téléchargements

Google Chrome 143.0.7499.193

Sebastien

Gom Media Player 2.3.115.5385

Opera One 125.0.5729.49

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Les appareils connectés Netatmo (thermostat, station…

Sebastien

Soldes : les NAS UGREEN sont à prix réduits !

Pour profiter au mieux des soldes, Rakuten offre deux codes promos

Pour démarrer les soldes en beauté, CDiscount offre deux codes promos