Plusieurs PC portables à prix cassés durant les soldes

Si vous êtes à la recherche d’un PC portable, voilà quelques machines que j’ai dégoté en promotion durant les soldes d’hiver 2026. Plusieurs PC portables s’affichent à des tarifs vraiment intéressants. Attention les quantités sont parfois limitées.

LENOVO IdeaPad Slim 5 15ARP10 à 529,99€ sur CDiscount avec le code promo 50DES499

Ce PC portable embarque un processeur AMD Ryzen 7 7735HS cadencé à 3,2 GHz (boost à 4,75 GHz). Il est également équipé de 16 Go de mémoire vive et d’un SSD de 1 To pour stocker vos données. Le PC dispose d’un écran IPS de 14 pouces WUXGA (1920 x 1200 pixels) qui supporte un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’écran est couplé à puce graphique AMD Radeon 680M intégrée. La machine sera parfaite pour un usage bureautique et multimédia. Elle fera amplement l’affaire pour un étudiant ou une personne qui veut un PC abordable pour faire des recherches sur internet, consulter ses mails, etc… A noter toutefois que Windows n’est pas fourni avec le PC mais vous pourrez vous procurer Windows 11 Pro pour une bouchée de pain chez notre partenaire Godeal24 qui le brade la licence à seulement 12,25€ en ce moment.

HP 15-fx0184nf à 474,99€ sur CDiscount avec le code promo 25DES249

Destiné à un usage bureautique et multimdia, ce PC portable est équipé d’un processeur Intel Core 5 120U. Il embarque 24 Go de mémoire DDR5 et il dispose d’un SSD M.2. de 512 Go. La machine est munie d’un écran IPS de 15,6 pouces qui supporte une résolution de 1920 x 1080 pixels. Le PC dispose d’une puce graphique intégrée Intel Graphics.. Le PC est fourni avec l’édition familiale de Windows 11.

ACER Aspire A16-71M-59ZC à 799€ sur Amazon.fr

Ce PC portable est équipé d’un processeur Intel Core Ultra 2 1115U cadencé à 3,5 GHz. Il embarque 16 Go de mémoire DDR5 et il dispose d’un SSD M.2. de 512 Go. La machine est dotée d’un écran 16″ pouces OLED équipé d’une dalle IPS qui supporte une résolution de 1920 x 1080 pixels et une fréquence de 120 Hz. Le PC n’a pas de carte graphique allouée mais profite d’une puce intégrée Intel Graphics. Celle-ci sera amplement suffisante pour effectuer des tâches bureautique et multimédia, par contre n’espérez pas faire du gaming avec ce PC portable. Le PC est fourni avec Windows 11 Home.

ASUS Vivobook 15 S1502YA-NJ679W à 629€ sur Amazon.fr

Le PC dispose d’un processeur AMD Ryzen 7 5825U cadencé à 2 GHz (boost à 4,5 GHz) et de 16 Go de RAM DDR4. Le stockage est assuré par un SSD M.2. 1 To. Son affichage est assuré par un écran de 15,6 pouces qui supporte une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels à la fréquence de 60 Hz et une puce graphique Radeon Graphics. C’est une fois encore un PC qui sera très bien pour de la bureautique, du multimédia, internet, etc.. mais pas pour du gaming. Le PC est fourni avec Windows 11 Home.

LENOVO LOQ 15IRX10 à 1.049,99€ sur Amazon.fr

Ce PC portable gaming profite d’un processeur Intel Core i7-13650HZ, de 16 Go de RAM DDR5 et d’un SSD de 512 Go. Le PC est équipé d’un écran 15,6″Full HD (1920 x 1080 pixels) et d’une carte graphique GeForce RTX 5060 avec 8 Go de mémoire compatible Raytracing et DLSS. C’est un bon PC gaming qui permet de jouer à pas mal de jeux. A noter que le clavier dispose d’un rétro éclairage LED. Windows 11 est fourni.

LENOVO Legion 5 15IRX10 à 1.149,99€ sur CDiscount avec le code promo 50DES499

Ce PC portable gaming dispose d’un processeur Intel Core i7-13650HZ, de 32 Go de RAM DDR5 et d’un SSD de 512 Go. L’affichage est confié à un écran IPS 15,3″ Full HD (1920 x 1080 pixels) qui supporte un taux de rafraîchissement de 165 Hz et à une carte graphique GeForce RTX 5070 avec 8 Go de mémoire. C’est un PC gaming plutôt bien équipé qui offre un bon rapport qualité – prix. A noter que Windows 11 n’est pas fourni avec le PC mais ce n’est qu’une simple formalité, une licence de Windows 11 Pro ne coûte que 12,25€ chez notre partenaire Godeal24.