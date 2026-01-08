LEXAR lance un nouveau SSD M.2. : le LEXAR PLAY X

LEXAR lance un nouveau SSD M.2. à destination des gamers : le LEXAR PLAY X. C’esst un SSD qui est équipé d’une interface PCI Express 4.0 4x

Disques SSD
par Sebastien
0

LEXAR lance un nouveau SSD M.2. à destination des gamers : le LEXAR PLAY X. C’est un SSD qui est équipé d’une interface PCI Express 4.0 4x. Il peut être utilisé aussi bien dans un PC que dans une console Playstation 5 puisque ses dimensions et ses spécifications techniques répondent au cahier des charges de Sony.

Le LEXAR PLAY X est disponible en trois capacités de stockage :512 Go,  1 To et 2 To. Le fabricant annonce que ce nouveau SSD offre des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 7.400 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.500 Mo/s en écriture.

Voilà le détail pour les différentes capacités :

  • LEXAR PLAY X 512 Go : 7.200 Mo/s en lecture, 4.500 Mo/s en écriture (900K/900K iOPs)
  • LEXAR PLAY X 1 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.400 Mo/s en écriture (1000K/1000K iOPs)
  • LEXAR PLAY X 2 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture (1000K/1000K iOPs)

L’endurance du Play X atteint 300 TBW (512 Go), 600 TBW (1 To) et 1200 TBW. Sa garantie est de cinq ans. Aucun tarif n’a été annoncé pour le moment.

LEXAR lance un nouveau SSD : le LEXAR PLAY X

Sebastien 20445 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

