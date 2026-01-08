LEXAR lance un nouveau SSD : le LEXAR PLAY X

LEXAR lance un nouveau SSD M.2. à destination des gamers : le LEXAR PLAY X. C’esst un SSD qui est équipé d’une interface PCI Express 4.0 4x

LEXAR lance un nouveau SSD M.2. à destination des gamers : le LEXAR PLAY X. C’est un SSD qui est équipé d’une interface PCI Express 4.0 4x. Il peut être utilisé aussi bien dans un PC que dans une console Playstation 5 puisque ses dimensions et ses spécifications techniques répondent au cahier des charges de Sony.

Le LEXAR PLAY X est disponible en trois capacités de stockage :512 Go, 1 To et 2 To. Le fabricant annonce que ce nouveau SSD offre des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 7.400 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.500 Mo/s en écriture.

Voilà le détail pour les différentes capacités :

LEXAR PLAY X 512 Go : 7.200 Mo/s en lecture, 4.500 Mo/s en écriture (900K/900K iOPs)

: 7.200 Mo/s en lecture, 4.500 Mo/s en écriture (900K/900K iOPs) LEXAR PLAY X 1 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.400 Mo/s en écriture (1000K/1000K iOPs)

7.400 Mo/s en lecture, 6.400 Mo/s en écriture (1000K/1000K iOPs) LEXAR PLAY X 2 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture (1000K/1000K iOPs)

L’endurance du Play X atteint 300 TBW (512 Go), 600 TBW (1 To) et 1200 TBW. Sa garantie est de cinq ans. Aucun tarif n’a été annoncé pour le moment.