Le SSD M.2 NVMe LEXAR Play de 2 To s’affiche à 164,99€

Le SSD M.2 NVMe LEXAR Play d’une capacité de 2 To est disponible en ce moment au prix de 164,99€ sur Fnac.com. Il est aussi au même prix c’est à dire 164,99€ chez Darty,

Le SSD M.2 NVMe LEXAR Play d’une capacité de 2 To est disponible en ce moment au prix de 164,99€ sur Fnac.com. Il est aussi au même prix c’est à dire 164,99€ chez Darty, ce qui n’est pas spécialement étonnant étant donné que les deux enseignes appartiennent au même groupe.

D’après nos archives, ce même SSD ne coûtait que 99€ en septembre 2025. C’était une super affaire ! Malheureusement, en cette période de pénurie de mémoire (flash et ram) même à 164,99€ cela reste un bon prix comparé à d’autres modèles qui ont vu leur prix multiplier par deux ou trois au cours de ces dernies mois.

Pour rappel, le SSD Lexar Play est un SSD prévu par LEXR pour le gaming. Il peut être installé dans un PC (bien sûr) mais il offre aussi l’avantage d’être compatible avec la console PS5 de Sony. Ses caractéristiques techniques répondent en effet au cahier des charges fixés par Sony.

Pour information, ce SSD est un modèle M.2. NVMe au format 2280. Il profite d’une interface PCI Expres 4.0 4x et son dissipateur thermique mince se compoant de plusieurs couches permet de garder la NAND Flash et le contrôleur au frais.

Au niveau des débits, le LEXAR Play offre des taux de transferts pouvant atteindre 7.400 Mo/s en lecture et 6.500 Mo/s en écriture. Sa garantie est de cinq ans.

LEXAR Play 2 To à 164,99€ sur Fnac

à 164,99€ sur Fnac LEXAR Play 2 To à 164,99€ sur Darty

A noter que la version 1 To est également dosponible pour un prix plus abordable :