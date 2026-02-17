Apple organise un événement dans 15 jours

Apple a prévu d’organiser une nouvelle présentation dans 15 jours. Apple tiendra un événement le mercredi 4 mars à 15 heures (heure de Paris).

Smartphones
par Sebastien 0

Apple a prévu d’organiser une nouvelle présentation dans 15 jours. Apple tiendra un événement le mercredi 4 mars à 15 heures (heure de Paris). Celui-ci se déroulera non pas au siège de l’entreprise à Cupertino comme c’est généralement le cas, mais simultanément dans trois endroits distincts : à Londres, à Shanghai et à New York.

Non Apple ne va pas présenter un système de téléportation permettant de voyager instantanément entre ces trois points. D’après les spéculations qui circulent sur le web la firme devrait plutôt dévoiler un iPhone 17e afin de proposer un nouvel iPhone d’entrée de gamme à ses clients.

D’après les rumeurs, la firme de Cupertino pourrait aussi présenter une nouvelle série d’ordinateurs équipés de puce M5 : le MacBook Air M5, le MacBook Pro M5 Pro ou encore le MacBook Pro M5 Max. Il pourrait aussi s’agir de nouvelles tablettes iPad Air M4 ou iPad 12. A moins qu’il s’agisse d’un MacBook e, un ordinateur low cost dans la même veine que l’Phone e.

Nous serons fixés le 4 mars.

Apple organise un événement dans 15 jours

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20514 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Opera One 127.0.5778.64

Sebastien

Télécharger Thunderbird 147.0.2 pour Windows 64-bit

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.76

Télécharger GPU-Z 2.69.0

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir…

Sebastien

Pour la St Valentin, Aliexpress multiplie les codes promos

Vente flash : le set Lego 77256 de Retour Vers Le Futur ne coûte plus…

Vente flash : les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus sont à prix bradés…

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Opera One 127.0.5778.64

Sebastien

Télécharger Thunderbird 147.0.2 pour Windows 64-bit

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.76

Télécharger GPU-Z 2.69.0

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir…

Sebastien

Pour la St Valentin, Aliexpress multiplie les codes promos

Vente flash : le set Lego 77256 de Retour Vers Le Futur ne coûte plus…

Vente flash : les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus sont à prix bradés…