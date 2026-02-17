Apple organise un événement dans 15 jours

Apple a prévu d’organiser une nouvelle présentation dans 15 jours. Apple tiendra un événement le mercredi 4 mars à 15 heures (heure de Paris).

Apple a prévu d’organiser une nouvelle présentation dans 15 jours. Apple tiendra un événement le mercredi 4 mars à 15 heures (heure de Paris). Celui-ci se déroulera non pas au siège de l’entreprise à Cupertino comme c’est généralement le cas, mais simultanément dans trois endroits distincts : à Londres, à Shanghai et à New York.

Non Apple ne va pas présenter un système de téléportation permettant de voyager instantanément entre ces trois points. D’après les spéculations qui circulent sur le web la firme devrait plutôt dévoiler un iPhone 17e afin de proposer un nouvel iPhone d’entrée de gamme à ses clients.

D’après les rumeurs, la firme de Cupertino pourrait aussi présenter une nouvelle série d’ordinateurs équipés de puce M5 : le MacBook Air M5, le MacBook Pro M5 Pro ou encore le MacBook Pro M5 Max. Il pourrait aussi s’agir de nouvelles tablettes iPad Air M4 ou iPad 12. A moins qu’il s’agisse d’un MacBook e, un ordinateur low cost dans la même veine que l’Phone e.

Nous serons fixés le 4 mars.