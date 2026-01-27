La version 26.2.1 d’iOS prend déjà en charge les AirTag 2

Quasiment un mois après la sortie d’iOS 26.2, Apple vient de publier la version 26.2.1 de son célèbre système d’exploitation mobile.

Quasiment un mois après la sortie d’iOS 26.2Apple vient de publier la version 26.2.1 de son célèbre système d’exploitation mobile. Cette fois-ci pas de grands bouleversements en vue puisque c’est une mise à jour mineure que propose Apple, et elle apporte uniquement quelques changements. 

La firme de Cupertino indique qu’iOS 26.2.1 supporte désormais les AirTag 2 qui ont été annoncés hier. Pour rappel, cette nouvelle version des trackers propose une plus grande précision en terme de localisation, elle dispose aussi d’un haut parleur plus puissant. Cela permet de mieux localiser les AirTag 2 et de mieux les entendre de loin lorsqu’on fait les sonner.

C’est officiel : Apple dévoile l’AirTag 2 !

Apple précise également que la version 26.2.1 d’iOS apporte plusieurs correctifs. La liste précise n’a malheureusement pas été communiqué.

La version 26.2.1 d'iOS prend déjà en charge les AirTag 2

Sebastien 20471 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

