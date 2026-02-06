Vidéo : iFixit démonte déjà l’Airtag 2

Les spécialistes du démontage d’iFixit ont jeté leur dévolu sur l’AirTag 2 d’Apple qui est sorti officiellement la semaine dernière

Smartphones
par Sebastien 0

Les spécialistes du démontage d’iFixit ont jeté leur dévolu sur l’AirTag 2 d’Apple qui est sorti officiellement la semaine dernière et on commence àle  trouver dans le commerce sur plusieurs boutiques en ligne.

L’AirTag 2 a été analysé et démonté. Vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous toutes les étapes pour démonter le tracker.. C’est apparemment très très simple. C’est d’ailleurs aussi facile qu’avec l’AirTag 1.

A noter que le nouveau haut parleur présent dans l’AirTag 2 peut être enlevé facilement à l’aide d’un simple fer à souder d’après iFixit

Pour rappel, l’AirTag 2 coûte 35€ pièce ou 119€ par pack de 4.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20493 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger CCleaner 7.04.1172

Sebastien

Télécharger WinRAR 7.20 en français (64-bit)

Google Chrome 144.0.7559.133

Opera One 127.0.5778.14

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir…

Sebastien

Soldes : le disque dur WD RED Plus 12 To est de retour à 278€ ! (maj)

Dernière ligne droite pour les soldes d’hiver 2026 (MAJ le…

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits +…

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger CCleaner 7.04.1172

Sebastien

Télécharger WinRAR 7.20 en français (64-bit)

Google Chrome 144.0.7559.133

Opera One 127.0.5778.14

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir…

Sebastien

Soldes : le disque dur WD RED Plus 12 To est de retour à 278€ ! (maj)

Dernière ligne droite pour les soldes d’hiver 2026 (MAJ le…

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits +…