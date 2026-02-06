Vidéo : iFixit démonte déjà l’Airtag 2

Les spécialistes du démontage d’iFixit ont jeté leur dévolu sur l’AirTag 2 d’Apple qui est sorti officiellement la semaine dernière

Les spécialistes du démontage d’iFixit ont jeté leur dévolu sur l’AirTag 2 d’Apple qui est sorti officiellement la semaine dernière et on commence àle trouver dans le commerce sur plusieurs boutiques en ligne.

L’AirTag 2 a été analysé et démonté. Vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous toutes les étapes pour démonter le tracker.. C’est apparemment très très simple. C’est d’ailleurs aussi facile qu’avec l’AirTag 1.

A noter que le nouveau haut parleur présent dans l’AirTag 2 peut être enlevé facilement à l’aide d’un simple fer à souder d’après iFixit

Pour rappel, l’AirTag 2 coûte 35€ pièce ou 119€ par pack de 4.