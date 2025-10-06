Pour iFixit les AirPods Pro 3 sont des produits jetables

Dans sa dernière vidéo, iFixit a examiné les nouveaux AirPods Pro 3 d’Apple. Et le résultat est sans appel : les derniers écouteurs sans fil d’Apple sont irréparables

Sebastien
Dans sa dernière vidéo, iFixit a examiné les nouveaux AirPods Pro 3 d’Apple. Et le résultat est sans appel : les derniers écouteurs sans fil d’Apple sont irréparables. D’ailleurs ils ne sont pas même démontables puisqu’il est nécessaire de les casser pour accéder à leurs composants qui sont collés les uns avec les autres. 

Pour toutes ces raisons et l’impossibilité de changer la batterie, iFixit a décerné aux AirPods Pro 3 une terrible note de 0 sur 10 en terme de réparabilité. Pour iFixit, bien qu’ils coûtent près de 250€  les AirPods Pro 3 sont des produits jetables.

Sebastien

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

