Pour iFixit les AirPods Pro 3 sont des produits jetables

Dans sa dernière vidéo, iFixit a examiné les nouveaux AirPods Pro 3 d’Apple. Et le résultat est sans appel : les derniers écouteurs sans fil d’Apple sont irréparables. D’ailleurs ils ne sont pas même démontables puisqu’il est nécessaire de les casser pour accéder à leurs composants qui sont collés les uns avec les autres.

Pour toutes ces raisons et l’impossibilité de changer la batterie, iFixit a décerné aux AirPods Pro 3 une terrible note de 0 sur 10 en terme de réparabilité. Pour iFixit, bien qu’ils coûtent près de 250€ les AirPods Pro 3 sont des produits jetables.