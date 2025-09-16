Apple déploie officiellement iOS 26 sur tous les iPhone éligibles. La nouvelle mise à jour majeure d’iOS peut être installée sur les iPhone à partir de l’iPhone 11.

Ca y est iOS 26 est disponible sur les iPhone ! Quelles nouveautés sont annoncées ?

C’est depuis hier soir qu’Apple déploie officiellement iOS 26 sur tous les iPhone éligibles. Comme on l’a vu dans cette actualité la nouvelle mise à jour majeure d’iOS peut être installée sur les iPhone à partir de l’iPhone 11. De son côté, iPadOS 26 supporte les tablettes de la firme à la pommme à partir de l’iPad Mini 5.

iOS 26 ainsi qu’iPadOS 26 apportent de nombreux changements et améliorations, aussi bien sur le plan esthétique, avec notamment la nouvelle interface Liquid Glass, que le sur plan fonctionnel. En effet, la branche 26 met principalement l’accent sur l’IA et de nombreuses fonctionnalités sont mainteant supportées par Apple Intelligence. Attention toutefois car seuls les iPhone récents (l’iphone 15 pro minimum) peuvent en bénéficier.

D’après Apple :

iOS 26 présente un nouveau design, des expériences intelligentes et apporte des améliorations aux apps que vous utilisez au quotidien. Avec Liquid Glass, bénéficiez d’une expérience plus fluide et expressive lorsque vous utilisez l’écran verrouillé, l’écran d’accueil, ainsi que dans les apps, la navigation et les commandes. Apple Intelligence est désormais intégré à un plus grand nombre de fonctionnalités, vous permettant d’en savoir davantage sur le contenu affiché à l’écran, d’utiliser les fonctionnalités de traduction en direct pour communiquer dans différentes langues, et de déverrouiller de nouvelles actions dans Raccourcis pour accomplir plus de tâches rapidement.

Volà la liste des changements apportés par iOS 26 :

Nouveau style

Liquid Glass rend les interactions iOS plus agréables avec des effets de réfraction et de réflexion en temps réel qui mettent encore plus en avant le contenu à l’écran.

L’affichage de l’heure s’adapte à l’espace disponible sur votre écran verrouillé, pour s’harmoniser avec vos photos ou laisser place aux nouvelles notifications et aux activités en direct en toute fluidité.

Les scènes spatiales vous permettent d’ajouter un nouvel effet 3D à vos fonds d’écran photo, qui prend vie lorsque vous bougez votre iPhone.

Avec Liquid Glass, les icônes d’apps adoptent un look plus contemporain et personnalisable grâce à des apparences claires ou sombres repensées, de nouvelles icônes teintées de couleur et un rendu transparent inédit.

Les illustrations d’album animées rendent l’écoute musicale plus immersive grâce à des animations en plein écran conçues par des artistes pour les albums compatibles.

Apple Intelligence

Intelligence visuelle Obtenez plus d’informations sur le contenu de n’importe quelle app en appuyant sur les mêmes boutons que ceux utilisés pour effectuer une capture d’écran. Mettez en surbrillance un élément précis sur votre écran pour rechercher des informations à son sujet. Accédez aux résultats de recherche Google basés sur le contenu de votre écran, recherchez des éléments associés depuis les apps tierces que vous utilisez le plus, ou demandez à ChatGPT des informations sur ce qui s’affiche à l’écran.

Traduction en direct Dans Messages, traduisez automatiquement les messages texte reçus, y compris les messages de groupe, et envoyez une réponse dans la langue de votre choix : elle sera traduite lors de son envoi. Dans FaceTime, les sous-titres traduits en direct s’affichent à l’écran pendant l’appel. Dans l’app Téléphone, l’audio est traduit et énoncé à voix haute en temps réel. Vous pouvez également suivre la transcription lorsque l’appel est en mode haut-parleur.

Raccourcis Les actions intelligentes vous permettent de profiter des outils d’écriture, d’Image Playground et d’autres fonctionnalités d’Apple Intelligence au sein de vos raccourcis. La nouvelle action « Utiliser un modèle » vous permet d’accéder directement aux modèles Apple Intelligence pour obtenir des réponses qui alimentent le reste de vos raccourcis, ou d’utiliser ChatGPT si vous souhaitez bénéficier de ses connaissances et de son expertise.

Genmoji et Image Playground Créez un Genmoji en mélangeant deux Emoji ou en combinant un Emoji avec une description pour donner vie à votre idée. Donnez vie à vos Genmoji inspirés de personnes en choisissant parmi de nombreuses expressions : joie, surprise et plus encore. Modifiez l’apparence des Genmoji inspirés de personnes issues de votre photothèque : coiffure, barbe, moustache et autres caractéristiques. Explorez plus de styles avec ChatGPT, comme « Peinture à l’huile » et Anime. Vous pouvez également toucher « N’importe quel style » pour décrire l’image et le style que vous souhaitez obtenir.



Appareil photo

Le nouveau design épuré facilite l’accès aux modes de capture vidéo et photo, tandis que les autres modes restent accessibles d’un simple balayage.

Les conseils de nettoyage de l’objectif vous avertissent lorsque votre objectif est sale, pour des photos toujours nettes (iPhone 15 et modèles ultérieurs).

Avec le nouveau geste des AirPods, il vous suffit d’appuyer sur la tige pour prendre une photo ou démarrer l’enregistrement d’une vidéo (AirPods 4 et AirPods Pro 2 ou modèles ultérieurs).

Photos

Les onglets distincts pour la photothèque et les collections vous permettent de parcourir votre contenu plus facilement et d’effectuer des recherches dans toutes les vues.

Personnalisez la présentation de vos collections avec trois dispositions différentes. Vous pouvez également condenser et réorganiser les collections en toute simplicité.

La reconnaissance des évènements, tels que les concerts et les évènements sportifs, vous permet de consulter les détails d’un évènement et d’accéder au contenu associé.

Téléphone

La nouvelle disposition unifiée rassemble vos favoris, vos appels récents et vos messages vocaux.

Le filtrage des appels vous permet de filtrer les appels entrants provenant de numéros inconnus, en vous indiquant le nom du correspondant et la raison de son appel avant que le téléphone ne sonne.

Les appels filtrés provenant de numéros inconnus peuvent être placés dans une nouvelle section de votre liste d’appels pour ne pas vous gêner.

L’assistance de mise en attente conserve votre place dans la file d’attente pendant que vous attendez de parler à un agent et vous avertit pour que vous puissiez reprendre l’appel lorsque l’agent est disponible.

Messages

Le filtrage des expéditeurs inconnus vous permet de contrôler qui peut vous contacter et place les messages filtrés dans une nouvelle zone de votre liste de conversations pour ne pas vous gêner.

Vous pouvez ajouter des arrière-plans aux conversations pour les personnaliser, en utilisant les arrière-plans intégrés, vos propres photos ou des images créées avec Image Playground.

Les sondages peuvent vous aider à connaître la disponibilité de chacun pour un dîner à venir ou à choisir un cadeau de groupe.

Les indicateurs de saisie dans les groupes vous permettent de savoir exactement qui est sur le point d’intervenir.

CarPlay

Un nouveau look avec Liquid Glass permet de distinguer chaque zone d’interaction du tableau de bord et présente un design repensé de la barre d’onglets pour parcourir du contenu plus facilement dans les apps.

Le design compact des appels entrants vous permet de garder les yeux sur le prochain virage dans votre app de navigation préférée.

Les Tapbacks dans Messages vous permettent de réagir facilement aux messages en conduisant, par exemple avec un pouce levé ou un cœur.

Les conversations épinglées s’affichent en haut de Messages, ce qui vous permet d’accéder facilement à vos conversations les plus fréquentes.

Les piles de widgets se trouvent à gauche du tableau de bord pour vous permettre de garder un œil sur vos apps préférées.

Les activités en direct s’affichent automatiquement sur le tableau de bord pour vous permettre de garder un œil sur les évènements en temps réel lorsque vous êtes en déplacement.

Plans

Les itinéraires préférés améliorent vos trajets fréquents en apprenant les itinéraires que vous empruntez entre les lieux que vous visitez régulièrement, comme votre trajet domicile-travail.

Musique

La traduction et la prononciation des paroles vous aident à comprendre le sens de vos morceaux préférés et vous permettent de les chanter facilement, même si vous ne parlez pas la langue.

AutoMix assure une transition fluide entre les morceaux, à la manière d’un DJ, en ajustant le tempo et la durée pour offrir une expérience d’écoute continue.

Épinglez des morceaux, des albums, des playlists et plus encore en haut de la bibliothèque pour les écouter rapidement et facilement.

Cartes

Les cartes d’embarquement mises à jour vous présentent des informations pertinentes et actualisées sur vos vols et les aéroports, et vous donnent un accès rapide aux fonctionnalités des apps des compagnies aériennes.

Le suivi des commandes (bêta) utilise Apple Intelligence pour trouver les e-mails envoyés par les commerçants ou les transporteurs, et rassemble en un seul endroit tous les détails de votre commande, les notifications de progression et plus encore, dans l’app Cartes.

Vous pouvez accéder aux options de financement par versements de votre banque ou de votre fournisseur de carte pour vos achats par carte de débit ou de crédit lorsque vous payez avec Apple Pay en magasin et sur iPhone.

Apple Games

La nouvelle app centralise tout pour les jeux en un seul et même endroit sur votre iPhone : reprenez vos jeux préférés, découvrez de nouveaux favoris et jouez comme jamais avec vos amis.

Défiez vos amis, suivez les scores en temps réel et voyez à quoi vos amis sont en train de jouer.

Accédez à toute votre bibliothèque de jeux, incluant les nouveaux jeux et ceux téléchargés précédemment depuis l’App Store et Apple Arcade, et lancez-les lorsque vous souhaitez commencer à jouer.

Les recommandations de nouveaux jeux sont basées sur les jeux que vous aimez.

Protection des enfants en ligne

Avec les demandes de communication, les enfants peuvent demander à leurs parents l’autorisation de contacter de nouveaux numéros.

Convertissez facilement les comptes existants en comptes pour enfant afin de profiter pleinement de toutes les protections de sécurité disponibles pour les enfants.

Les expériences adaptées à l’âge dans les apps permettent aux parents d’autoriser leurs enfants à partager leur tranche d’âge avec des apps tierces afin d’accéder à des contenus et à des fonctionnalités adaptés à leur groupe d’âge.

La fonctionnalité « Sécurité des communications » étend ses capacités pour intervenir lorsque de la nudité est détectée pendant les appels FaceTime en direct et pour flouter les images de nudité dans les albums partagés de Photos.

Accessibilité

Les étiquettes d’accessibilité présentes sur les pages de produits de l’App Store vous indiquent si des fonctionnalités d’accessibilité telles que VoiceOver, le contrôle vocal et les sous-titres sont disponibles dans les apps et les jeux avant de les télécharger.

Le lecteur d’accessibilité facilite la lecture du texte dans n’importe quelle app en vous offrant de nouvelles façons de personnaliser le texte avec des options étendues de police, de couleur et d’espacement, ainsi qu’une prise en charge du contenu énoncé.

L’accès braille vous permet de prendre des notes, de lire des documents, d’accéder aux sous-titres en direct, de lancer des apps et d’effectuer diverses autres tâches sans effort avec votre plage braille connectée.

Autres nouveautés

Aperçu est une nouvelle app sur iPhone dédiée à la consultation et à la modification des fichiers PDF, avec des fonctionnalités avancées comme le remplissage automatique, le scan de documents, ainsi que des options d’exportation.

FaceTime présente une page d’accueil repensée avec des affiches de contact personnalisées pour vos derniers correspondants et des messages vidéo qui apparaissent lorsque vous faites défiler l’écran.

Les suggestions de rappels utilisent Apple Intelligence pour identifier les tâches pertinentes lorsque vous partagez un e-mail, un site web, une note ou tout autre texte avec l’app Rappels.

La capture locale enregistre le contenu audio et vidéo haute qualité de votre iPhone lors de vos appels vidéo, pour faciliter la création d’interviews ou de podcasts avec les enregistrements les plus clairs.

Le sélecteur d’entrée audio du centre de contrôle vous permet de choisir le bon micro pour chaque app, y compris sur le Web.

Le temps de recharge estimé vous indique combien de temps il faudra pour recharger votre iPhone.

L’alimentation adaptative apprend de votre utilisation habituelle de la batterie et, les jours où votre utilisation est plus élevée, effectue des ajustements automatiques pour vous aider à prolonger l’autonomie de votre batterie tout au long de la journée (iPhone 15 Pro et modèles ultérieurs).

La nouvelle expérience d’enregistrement de la tension artérielle dans l’app Santé peut vous envoyer des rappels pour mesurer votre tension artérielle à l’aide d’un tensiomètre tiers et créer un rapport PDF pour votre professionnel de santé.

Le nouvel onglet Exercice de l’app Forme vous permet de suivre vos exercices et de consulter des mesures telles que le rythme, la distance parcourue, et bien plus encore si vous utilisez un moniteur de fréquence cardiaque compatible comme les AirPods Pro 3. Si vous possédez une Apple Watch, profitez de l’écran plus grand avec des fonctionnalités telles que la création d’un exercice personnalisé.

La température adaptative ajuste automatiquement votre thermostat à la température que vous préférez lorsque vous êtes sur le chemin du retour, et ajuste la température pour économiser de l’énergie lorsque vous partez pour la journée ou en vacances.

Les options de rappel personnalisées vous permettent dʼajuster la durée du rappel des alarmes, avec des options comprises entre 1 et 15 minutes.

L’historique des mots de passe vous permet de consulter les modifications apportées à un compte dans Mots de passe, y compris l’historique des anciens mots de passe et des mots de passe robustes générés.

L’app Notes vous permet d’importer et d’exporter des fichiers au format Markdown.

Apple annonce également des correctifs de sécurité et précise que « Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les modèles d’iPhone » et renvoie vers cette page.