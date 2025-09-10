Insolite : l’iPhone 17 le plus moche pourra coûter jusqu’à 2.479€

Un téléphone moche de couleur orange criard ça n’est franchement pas nouveau. On avait déjà connu ça dans les années 80 avec le téléphone fixe à cadran de couleur orange.

Smartphones
par Sebastien
0

Un téléphone moche de couleur orange criard ça n’est franchement pas nouveau. On avait déjà connu ça dans les années 80 avec le téléphone fixe à cadran de couleur orange. Rappelez-vous votre grand-mère en avait peut être un à la maison…

Insolite : l'iPhone 17 le plus moche coûtera jusqu'à 2.479€

Et apparemment Apple a décidé de replonger dans le passé en proposant un coloris orange bien flashy pour l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max qui ont été annoncés hier soir à Cuptertino. Et là où le bât blesse c’est que l’iPhone 17 Pro Max pourra coûter (excusez du peu) jusqu’à 2.479€ dans sa version 2 To.

Voilà les tarifs annoncés :

  • iPhone 17 Pro : 256 Go à 1.329€, 512 Go à 1579€, 1 To à 1.829€
  • iPhone 17 Pro Max : 256 Go à 1.479€, 512 Go à 1 729€, 1 To à 1.979€, 2 To à 2.479€

Evidemment pour ceux qui n’aiment pas l’orange, d’autres couleurs sont également disponibles : argent et bleu. Mais les tarifs restent identiques.

Insolite : l'iPhone 17 le plus moche coûtera jusqu'à 2.479€

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.128

Sebastien

Opera One 121.0.5600.50

Audacity 3.7.5

WinRAR 7.13 Final en français (64-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€…

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Bon Plan : un forfait 5G avec 120 Go de Data à seulement 11,99€ chez…

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.128

Sebastien

Opera One 121.0.5600.50

Audacity 3.7.5

WinRAR 7.13 Final en français (64-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€…

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Bon Plan : un forfait 5G avec 120 Go de Data à seulement 11,99€ chez…