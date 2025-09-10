Insolite : l'iPhone 17 le plus moche coûtera jusqu'à 2.479€

Un téléphone moche de couleur orange criard ça n’est franchement pas nouveau. On avait déjà connu ça dans les années 80 avec le téléphone fixe à cadran de couleur orange.

Un téléphone moche de couleur orange criard ça n’est franchement pas nouveau. On avait déjà connu ça dans les années 80 avec le téléphone fixe à cadran de couleur orange. Rappelez-vous votre grand-mère en avait peut être un à la maison…

Et apparemment Apple a décidé de replonger dans le passé en proposant un coloris orange bien flashy pour l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max qui ont été annoncés hier soir à Cuptertino. Et là où le bât blesse c’est que l’iPhone 17 Pro Max pourra coûter (excusez du peu) jusqu’à 2.479€ dans sa version 2 To.

Voilà les tarifs annoncés :

iPhone 17 Pro : 256 Go à 1.329€, 512 Go à 1579€, 1 To à 1.829€

256 Go à 1.329€, 512 Go à 1579€, 1 To à 1.829€ iPhone 17 Pro Max : 256 Go à 1.479€, 512 Go à 1 729€, 1 To à 1.979€, 2 To à 2.479€

Evidemment pour ceux qui n’aiment pas l’orange, d’autres couleurs sont également disponibles : argent et bleu. Mais les tarifs restent identiques.