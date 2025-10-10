Une belle baisse de prix pour la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 voit son prix baisser drastiquement à quasiment deux mois des fêtes de fin d’année. Le prix de la console passe de 469€ à 419€.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
Voilà une bonne nouvelle qui devrait faire plaisir aux joueurs. En effet, s’il y a bien quelque chose qui était reprochée à la Nintendo Switch 2 depuis sa sortie c’est son prix de vente qui était jugé trop élevé par un grand nombre de fans de la marque.

Mais aujourd’hui cela est en train de changer puisque la Nintendo Switch 2 voit son prix baisser drastiquement à quasiment deux mois des fêtes de fin d’année. Le prix de la console seule passe de 469€ à 419€. Le prix des packs descend également et passe de 499€ à 469€ chez de nombreux enseignes.

A noter que pour l’instant, toutes les boutiques en ligne n’ont pas encore répercutées cette baisse de prix mais cela  devrait arriver dans les heures ou les jours à venir. 

Voilà donc les tarifs et les prix pratiqués chez les enseignes au moment de rédiger cette actualité :

Nintendo Switch 2 seule

La console Nintendo Switch 2 est livrée avec une paire de joy-cons 2, des dragones pour les joy-cons 2, une station d’accueil pour charger la Switch 2 et la connecter au téléviseur, un support pour joy-cons 2, un adaptateur secteur, un câble hdmi. 

Nintendo Switch 2 : Où acheter console jeux et accessoires ?

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

Cette fois ci le pack « Nintendo Switch 2 + Mario Kart World », disponible en série limitée jusqu’à la fin de l’automne, contient la Nintendo Switch 2 et tous ses accessoires, ainsi qu’un code de téléchargement pour récupérer Mario Kart World sur l’eshop de Nintendo.

Nintendo Switch 2 : Où acheter console jeux et accessoires ?

Pack Nintendo Switch 2 + Legendes Pokemon Z-A

Une belle baisse de prix pour a Nintendo Switch 2

