Pour démarrer l’année 2026 en beauté, la célèbre plateforme de jeux Epic Games Store offre Total War: THREE KINGDOMS et Wildgate jusqu’au 8 janvier 2026.

Après son traditionnel calendrier de l’avent qui a permis de télécharger gratuitement un jeu par jour durant le mois de décembre, l’Epic Games Store revient à un planning hebdomadaire.

Pour démarrer l’année 2026 en beauté, la célèbre plateforme de jeux offre non pas un mais deux jeux pendant une semaine. Vous pouvez donc récupérer les titres Total War: THREE KINGDOMS et Wildgate jusqu’au 8 janvier 2026 sans débourser un centime.

Total War: THREE KINGDOMS

Total War: THREE KINGDOMS vise à recréer les conflits épiques de la Chine antique, un âge d’héroïsme et de légendes, en combinant construction d’empire, affaires d’État et conquête au tour par tour avec des batailles en temps réel époustouflantes.

Wildgate

Wildgate est un jeu de tir multijoueur en JcJ combinant combats tactiques entre vaisseaux et action à la première personne. Parcourez l’impitoyable cosmos et récupérez de puissantes armes et améliorations pour votre vaisseau. Soyez les premiers à trouver l’artefact.