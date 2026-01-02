L’Epic Games Store offre Total War: THREE KINGDOMS et Wildgate

Pour démarrer l’année 2026 en beauté, la célèbre plateforme de jeux Epic Games Store offre Total War: THREE KINGDOMS et Wildgate jusqu’au 8 janvier 2026.

par Sebastien
Après son traditionnel calendrier de l’avent qui a permis de télécharger gratuitement un jeu par jour durant le mois de décembre, l’Epic Games Store revient à un planning hebdomadaire.

Pour démarrer l’année 2026 en beauté, la célèbre plateforme de jeux offre non pas un mais deux jeux pendant une semaine.  Vous pouvez donc récupérer les titres Total War: THREE KINGDOMS et Wildgate jusqu’au 8 janvier 2026  sans débourser un centime.

Total War: THREE KINGDOMS

Total War: THREE KINGDOMS vise à recréer les conflits épiques de la Chine antique, un âge d’héroïsme et de légendes, en combinant construction d’empire, affaires d’État et conquête au tour par tour avec des batailles en temps réel époustouflantes.

Wildgate

Wildgate est un jeu de tir multijoueur en JcJ combinant combats tactiques entre vaisseaux et action à la première personne. Parcourez l’impitoyable cosmos et récupérez de puissantes armes et améliorations pour votre vaisseau. Soyez les premiers à trouver l’artefact.

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Mettez à jour votre PC en 2026 avec les licences à vie…

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Pour Noël, la licence à vie de Windows 11 Pro est à 12,25€, MS Office…

Vente Flash : pour Noël les SSD portables Crucial X9 sont à prix…

