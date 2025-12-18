Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

VLC est un logiciel facile d’utilisation et facile à prendre en main. Son interface est très accessible et il est même possible d’optimiser encore plus son utilisation en tirant profit de ses raccourcis clavier.

Le programme VLC est un logiciel de lecture vidéo qui est devenu incontournable au fil du temps. Son logo en forme de cône de travaux orange le rend immédiatement identifiable par les utilisateurs.

VLC est un lecteur multimédia très léger et très performant qui permet de visionner en toute simplicité du contenu multimédia sur son PC, sa TV et ses appareils mobiles. VLC prend en charge une flopée de formats audio et vidéo. C’est pourquoi il est plébiscité par de nombreux utilisateurs à travers le monde. D’ailleurs, VideoLan revendiquait en début d’année plus de 6 milliards de téléchargements.

Vous trouverez ci-dessous une liste de raccourcis clavier utile pour contrôler la lecture, les sous-titres, les effets et les playlists. Si vous le souahitez les raccourcis sont d’ailleurs personnalisables via Outils > Préférences > Interface > Raccourcis clavier.​

Contrôles de lecture de base

Raccourci Action Espace Lecture/Pause Maj + Flèche droite Avance rapide 3s Maj + Flèche gauche Recule 10s Ctrl + Flèche droite Avance rapide 1 min Ctrl + Flèche gauche Recule 1 min Ctrl + Maj + Flèche droite Avance rapide 5 min Ctrl + Maj + Flèche gauche Recule 5 min . (point) Avance rapide 1 frame , (virgule) Recule 1 frame F Plein écran T Afficher l’heure/temps

Volume et audio

Raccourci Action ↑ (haut) Augmenter volume ↓ (bas) Diminuer volume M Muet / Dé-muet 9 Volume -2,5% 0 Volume +2,5% Ctrl + ↑ Volume +5% Ctrl + ↓ Volume -5% Ctrl + A Audio retarder (+50ms) Ctrl + E Audio avancer (-50ms)

Navigation vidéo et sous-titres

Raccourci Action G Chapitre précédent H Chapitre suivant Ctrl + H Masquer/afficher interface J Aspect précédent K Aspect suivant Ctrl + J Informations média Ctrl + I Statistiques codec Ctrl + L Playlist Ctrl + M Messages d’état V Activer/désactiver sous-titres Ctrl + V Choisir fichier sous-titre G Sous-titre précédent H Sous-titre suivant

Effets et avancés

Raccourci Action = Zoom + – Zoom – Ctrl + 9 Zoom 1:4 Ctrl + 0 Zoom 1:1 Ctrl + 1 Zoom 2:1 Ctrl + 2 Zoom 4:1 Ctrl + 3 Zoom 8:1 Ctrl + 4 Zoom 16:1 S Égaliseur graphique Ctrl + S Sauvegarder playlist Ctrl + O Ouvrir fichier Ctrl + D Ouvrir disque Ctrl + N Ouvrir réseau Ctrl + Y Ouvrir capture Ctrl + R Convertir/Enregistrer Ctrl + P Préférences Ctrl + Q Quitter

Playlist et outils

Ctrl + Haut/Bas : Déplacer élément playlist

Ctrl + Shift + Haut/Bas : Déplacer plusieurs éléments

Ctrl + Z : Annuler

Ctrl + Y : Rétablir

Ctrl + Shift + B : Audio seulement

Ctrl + Shift + V : Vidéo seule

Ctrl + Alt + P : Playlist dockée

Ctrl + Alt + N : Playlist normale

Ctrl + Alt + M : Playlist minimaliste

Ces raccourcis sont utilisables aussi bien sous Windows, macOS et Linux. A noter que vous pouvez les personnaliser ou voir la liste exhaustive directement dans VLC en accédant au menu Outils puis Préférences et Raccourcis.

