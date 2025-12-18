Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

VLC est un logiciel facile d’utilisation et facile à prendre en main. Son interface est très accessible et il est même possible d’optimiser encore plus son utilisation en tirant profit de ses raccourcis clavier.

Astuces diverses
Le programme VLC est un logiciel de lecture vidéo qui est devenu incontournable au fil du temps. Son logo en forme de cône de travaux orange le rend immédiatement identifiable par les utilisateurs. 

VLC est un lecteur multimédia très léger et très performant qui permet de visionner en toute simplicité du contenu multimédia sur son PC, sa TV et ses appareils mobiles. VLC prend en charge une flopée de formats audio et vidéo. C’est pourquoi il est plébiscité par de nombreux utilisateurs à travers le monde. D’ailleurs, VideoLan revendiquait en début d’année plus de 6 milliards de téléchargements.

Vous trouverez ci-dessous une liste de raccourcis clavier utile pour contrôler la lecture, les sous-titres, les effets et les playlists. Si vous le souahitez les raccourcis sont d’ailleurs personnalisables via Outils > Préférences > Interface > Raccourcis clavier.

Contrôles de lecture de base

Raccourci Action
Espace Lecture/Pause
Maj + Flèche droite Avance rapide 3s
Maj + Flèche gauche Recule 10s
Ctrl + Flèche droite Avance rapide 1 min
Ctrl + Flèche gauche Recule 1 min
Ctrl + Maj + Flèche droite Avance rapide 5 min
Ctrl + Maj + Flèche gauche Recule 5 min
. (point) Avance rapide 1 frame
, (virgule) Recule 1 frame
F Plein écran
T Afficher l’heure/temps

Volume et audio

Raccourci Action
↑ (haut) Augmenter volume
↓ (bas) Diminuer volume
M Muet / Dé-muet
9 Volume -2,5%
0 Volume +2,5%
Ctrl + ↑ Volume +5%
Ctrl + ↓ Volume -5%
Ctrl + A Audio retarder (+50ms)
Ctrl + E Audio avancer (-50ms)

Navigation vidéo et sous-titres

Raccourci Action
G Chapitre précédent
H Chapitre suivant
Ctrl + H Masquer/afficher interface
J Aspect précédent
K Aspect suivant
Ctrl + J Informations média
Ctrl + I Statistiques codec
Ctrl + L Playlist
Ctrl + M Messages d’état
V Activer/désactiver sous-titres
Ctrl + V Choisir fichier sous-titre
G Sous-titre précédent
H Sous-titre suivant

Effets et avancés

Raccourci Action
= Zoom +
Zoom –
Ctrl + 9 Zoom 1:4
Ctrl + 0 Zoom 1:1
Ctrl + 1 Zoom 2:1
Ctrl + 2 Zoom 4:1
Ctrl + 3 Zoom 8:1
Ctrl + 4 Zoom 16:1
S Égaliseur graphique
Ctrl + S Sauvegarder playlist
Ctrl + O Ouvrir fichier
Ctrl + D Ouvrir disque
Ctrl + N Ouvrir réseau
Ctrl + Y Ouvrir capture
Ctrl + R Convertir/Enregistrer
Ctrl + P Préférences
Ctrl + Q Quitter

Playlist et outils

  • Ctrl + Haut/Bas : Déplacer élément playlist
  • Ctrl + Shift + Haut/Bas : Déplacer plusieurs éléments
  • Ctrl + Z : Annuler
  • Ctrl + Y : Rétablir
  • Ctrl + Shift + B : Audio seulement
  • Ctrl + Shift + V : Vidéo seule
  • Ctrl + Alt + P : Playlist dockée
  • Ctrl + Alt + N : Playlist normale
  • Ctrl + Alt + M : Playlist minimaliste

Ces raccourcis sont utilisables aussi bien sous Windows, macOS et Linux. A noter que vous pouvez les personnaliser ou voir la liste exhaustive directement dans VLC en accédant au menu Outils puis Préférences et Raccourcis.

Liens utiles :

