Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC
VLC est un logiciel facile d’utilisation et facile à prendre en main. Son interface est très accessible et il est même possible d’optimiser encore plus son utilisation en tirant profit de ses raccourcis clavier.
Le programme VLC est un logiciel de lecture vidéo qui est devenu incontournable au fil du temps. Son logo en forme de cône de travaux orange le rend immédiatement identifiable par les utilisateurs.
VLC est un lecteur multimédia très léger et très performant qui permet de visionner en toute simplicité du contenu multimédia sur son PC, sa TV et ses appareils mobiles. VLC prend en charge une flopée de formats audio et vidéo. C’est pourquoi il est plébiscité par de nombreux utilisateurs à travers le monde. D’ailleurs, VideoLan revendiquait en début d’année plus de 6 milliards de téléchargements.
Vous trouverez ci-dessous une liste de raccourcis clavier utile pour contrôler la lecture, les sous-titres, les effets et les playlists. Si vous le souahitez les raccourcis sont d’ailleurs personnalisables via Outils > Préférences > Interface > Raccourcis clavier.
Contrôles de lecture de base
|Raccourci
|Action
|Espace
|Lecture/Pause
|Maj + Flèche droite
|Avance rapide 3s
|Maj + Flèche gauche
|Recule 10s
|Ctrl + Flèche droite
|Avance rapide 1 min
|Ctrl + Flèche gauche
|Recule 1 min
|Ctrl + Maj + Flèche droite
|Avance rapide 5 min
|Ctrl + Maj + Flèche gauche
|Recule 5 min
|. (point)
|Avance rapide 1 frame
|, (virgule)
|Recule 1 frame
|F
|Plein écran
|T
|Afficher l’heure/temps
Volume et audio
|Raccourci
|Action
|↑ (haut)
|Augmenter volume
|↓ (bas)
|Diminuer volume
|M
|Muet / Dé-muet
|9
|Volume -2,5%
|0
|Volume +2,5%
|Ctrl + ↑
|Volume +5%
|Ctrl + ↓
|Volume -5%
|Ctrl + A
|Audio retarder (+50ms)
|Ctrl + E
|Audio avancer (-50ms)
Navigation vidéo et sous-titres
|Raccourci
|Action
|G
|Chapitre précédent
|H
|Chapitre suivant
|Ctrl + H
|Masquer/afficher interface
|J
|Aspect précédent
|K
|Aspect suivant
|Ctrl + J
|Informations média
|Ctrl + I
|Statistiques codec
|Ctrl + L
|Playlist
|Ctrl + M
|Messages d’état
|V
|Activer/désactiver sous-titres
|Ctrl + V
|Choisir fichier sous-titre
|G
|Sous-titre précédent
|H
|Sous-titre suivant
Effets et avancés
|Raccourci
|Action
|=
|Zoom +
|–
|Zoom –
|Ctrl + 9
|Zoom 1:4
|Ctrl + 0
|Zoom 1:1
|Ctrl + 1
|Zoom 2:1
|Ctrl + 2
|Zoom 4:1
|Ctrl + 3
|Zoom 8:1
|Ctrl + 4
|Zoom 16:1
|S
|Égaliseur graphique
|Ctrl + S
|Sauvegarder playlist
|Ctrl + O
|Ouvrir fichier
|Ctrl + D
|Ouvrir disque
|Ctrl + N
|Ouvrir réseau
|Ctrl + Y
|Ouvrir capture
|Ctrl + R
|Convertir/Enregistrer
|Ctrl + P
|Préférences
|Ctrl + Q
|Quitter
Playlist et outils
- Ctrl + Haut/Bas : Déplacer élément playlist
- Ctrl + Shift + Haut/Bas : Déplacer plusieurs éléments
- Ctrl + Z : Annuler
- Ctrl + Y : Rétablir
- Ctrl + Shift + B : Audio seulement
- Ctrl + Shift + V : Vidéo seule
- Ctrl + Alt + P : Playlist dockée
- Ctrl + Alt + N : Playlist normale
- Ctrl + Alt + M : Playlist minimaliste
Ces raccourcis sont utilisables aussi bien sous Windows, macOS et Linux. A noter que vous pouvez les personnaliser ou voir la liste exhaustive directement dans VLC en accédant au menu Outils puis Préférences et Raccourcis.
