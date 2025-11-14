Nintendo dévoile la bande annonce de Super Mario Galaxy le film

Deux ans après la sortie de Super Mario Bros le film, Nintendo s’apprête à retourner dans les salles obscures avec un nouveau film d’animation baptisé Super Mario Galaxy le film.

Le web en parle
par Sebastien
0

Deux ans après la sortie de Super Mario Bros le film, Nintendo s’apprête à retourner dans les salles obscures avec un nouveau film d’animation baptisé Super Mario Galaxy le film. Celui-ci sera la suite directe du premier opus. L’histoire reprendra là où s’est arrêté Super Mario Bros. le film, et on retrouvera par exemple le méchant Bowser en version lilliputienne après qu’il ait été rétréci par un champignon bleu fourni par la princesse Peach.

Nintendo dévoile la bande annonce de Super Mario Galaxy

Sans grande surprise, le film d’animation Super Mario Galaxy sera largement inspiré par le jeu Super Mario Galaxy sorti sur la console Nintendo Wii en novembre 2007. Dans cette nouvelle aventure, Mario aura pour mission de voyager à travers toute la galaxie. A cette occasion, il découvrira de nouvelles planètes et de nouveaux habitants.

Super Mario Galaxy le film sortira dans les salles de cinéma en avril 2026. Le film sera produit, une fois encore, par le studio Illumination Entertainment à qui l’on doit quelques pépites telles que Moi Moche et Méchant, Les Minions, Comme des Bêtes ou encore Tous en Scène.

Voici la bande annonce : 

Sebastien 20346 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Google Chrome 142.0.7444.163

Sebastien

Opera One 123.0.5669.47

CCleaner 7.1.1042

Firefox 145.0 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Promos du 11.11 : la licence à vie de Microsoft Office…

Sebastien

Bon Plan : les cartes micro SDXC SanDisk Extreme Pro en promotion sur…

Pour le Singles Day, le mini pc Firebat T2 (Intel N150) est bradé à…

Bon Plan : plusieurs mini pc à prix cassés pour le Singles Day…

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Google Chrome 142.0.7444.163

Sebastien

Opera One 123.0.5669.47

CCleaner 7.1.1042

Firefox 145.0 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Promos du 11.11 : la licence à vie de Microsoft Office…

Sebastien

Bon Plan : les cartes micro SDXC SanDisk Extreme Pro en promotion sur…

Pour le Singles Day, le mini pc Firebat T2 (Intel N150) est bradé à…

Bon Plan : plusieurs mini pc à prix cassés pour le Singles Day…