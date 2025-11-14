Nintendo dévoile la bande annonce de Super Mario Galaxy

Deux ans après la sortie de Super Mario Bros le film, Nintendo s’apprête à retourner dans les salles obscures avec un nouveau film d’animation baptisé Super Mario Galaxy le film.

Deux ans après la sortie de Super Mario Bros le film, Nintendo s’apprête à retourner dans les salles obscures avec un nouveau film d’animation baptisé Super Mario Galaxy le film. Celui-ci sera la suite directe du premier opus. L’histoire reprendra là où s’est arrêté Super Mario Bros. le film, et on retrouvera par exemple le méchant Bowser en version lilliputienne après qu’il ait été rétréci par un champignon bleu fourni par la princesse Peach.

Sans grande surprise, le film d’animation Super Mario Galaxy sera largement inspiré par le jeu Super Mario Galaxy sorti sur la console Nintendo Wii en novembre 2007. Dans cette nouvelle aventure, Mario aura pour mission de voyager à travers toute la galaxie. A cette occasion, il découvrira de nouvelles planètes et de nouveaux habitants.

Super Mario Galaxy le film sortira dans les salles de cinéma en avril 2026. Le film sera produit, une fois encore, par le studio Illumination Entertainment à qui l’on doit quelques pépites telles que Moi Moche et Méchant, Les Minions, Comme des Bêtes ou encore Tous en Scène.

Voici la bande annonce :