Super Mario Bros 2, le film sortira au printemps 2026

Après le succès phénoménal rencontré par Super Mario Bros. le film, sorti en 2023, on apprend aujourd’hui que Nintendo et le studio Illumination travaillent d’ores et déjà main dans la main sur la suite du film d’animation.

L’information est officielle. Elle a été dévoilée par Shigeru Miyamoto, le patron de Nintendo, à l’occasion du Mario Day qui a lieu tous les ans le 10 mars. Cette date symbolique a été choisie car le 10 mars correspond au MAR10 qui est assez proche du nom de MARIO. Oui, parfois il ne faut pas chercher bien loin…

Quoiqu’il en soit, Shigeru Miyamoto et Chris Meledandri (le patron d’Illumination) ont annoncé dans une vidéo que la suite du dessin animé Super Mario Bros., le film était actuellement en cours de création. Une fois encore, ce sont les studios parisiens d’Illumination Entertainment qui se chargeront du long métrage.

Nintendo et Illumination ont d’ores et déjà fixé une date. La suite de Super Mario Bros. le film, sortira en salles le vendredi 3 avril 2026 aux Etats-Unis et dans de nombreuses autres régions du monde, et il sortira au cours du mois d’avril dans un certain nombre d’autres pays. Concernant la France, on ne connaît pas la date précise de sa sortie mais toute porte à croire que Mario pourrait arriver dans les salles obscures françaises le mercredi 8 avril 2026. A voir…

Pour l’instant, on a assez peu d’informations sur ce nouveau long métrage. Miyamoto explique toutefois que « Cette fois nous pensons étendre le monde de Mario encore davantage avec une histoire aussi joyeuse qu’amusante. Nous espérons que vous avez hâte de la découvrir ! »

Voilà donc une bonne nouvelle qui devrait réjouir les fans de Nintendo et de sa célèbre mascotte. Le premier volet avait fait un vrai carton en récoltant 1,36 milliard de dollars de recettes mondiales et en se hissant à la second place du box offixe mondiale de 2023. Avec la suite en prépration, Nintendo compte bien égaler voire dépasser le succès du premier opus.