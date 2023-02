Insolite : Mario fait de la pub pour son entreprise de plomberie

Nintendo et le studio d’animation Illumination ont fait très fort : ils ont diffusé durant le Super Bowl une vraie fausse pub pour l’entreprise de plomberie de Mario et Luigi.

Nintendo et le studio d’animation Illumination ont fait très fort : ils ont diffusé durant le Super Bowl une vraie fausse pub pour la société Super Mario Bros. Plumbing, l’entreprise de plomberie détenue par les frères Mario et Luigi.

Plutôt que de diffuser une banale band- annonce pour le film d’animation Mario qui sortira à la fin du mois de mars, Nintendo et Illumination ont préféré tout miser sur le second degré avec ce faux spot publicitaire.

Et le résultat est vraiment sympa et amusant. D’autant plus que le numéro de téléphone fonctionne vraiment et que le site web smbplumbing.com existe lui aussi.

C’est un site vitrine qui présente l’entreprise de plomberie de Mario et Luigi. On peut naviguer sur le site et découvrir de nombreux easter eggs en cliquant un peu partout. C’est vraiment bien pensé. Nul doute que ça devrait plaire aux fans de Mario.

Pour rappel, voilà à quoi ressemblaient les deux bandes annonces de Mario :