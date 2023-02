Synology propose DSM 7.1.1 Update 4 pour ses NAS

Pour le moment, la mise à jour automatique n’est pas encore possible. Il faut donc l’installer via la méthode manuelle qui consiste à télécharger la mise à jour via cette adresse puis l’installer sur votre NAS via le « Panneau de configuration » de DSM puis « Mise à jour et restauration ».

La mise à jour du NAS vers DSM 7.1.1 Update 4 ne prend que quelques minutes. En fonction des modèles, elle nécessitera (ou non) le redémarrage du NAS.