Deux nouveaux NAS 2025 chez Synology : DS1525+ et DS1825+

Après la sortie du NAS Synology DS925+ il y a quelques jours, le fabricant Synology vient de dévoiler deux nouveaux modèles de NAS issus de sa gamme 2025. Il s’agit des DS1525+ et DS1825+. Le premier est un NAS qui offre 5 baies de stockage, le second propose 8 baies de stockage.

Dans les deux cas, les NAS sont animés par un processeur quadcore AMD Ryzen V1500B cadencé à 2,2 GHz et ils embarquent 8 Go de mémoire vivre (DDR4 ECC) et cette quantité de RAM peut être étendue à 32 Go si besoin.

Les DS1525+ et DS1825+ peuvent accueillir respectivement 5 et 8 disques durs SATA III 3,5 pouces (ou des SSD de 2,5″) ainsi que 2 SSD M.2. NVMe. Et si cette capacité de stockage n’est pas encore suffisante pour certains d’entre vous, sachez qu’il est possible de leur greffer deux unités d’extension DX525 afin d’ajouter un total de 10 baies supplémentaires (5 baies par DX525 soit 10 baies additionnels, le compte est bon) ce qui donne un total de 15 baies possibles sur le DS1525+ et un total de 18 baies sur le DS1825+.

Au niveau de leur connectique, les DS1525+ et DS1825+ offrent deux ports RJ45 à 2,5 Gbps (comme sur le DS925+) et deux ports USB C pour connecter l’extension DX525. On trouve également 2 ports USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) sur le DS1525+ (il y en a trois sur le DS1825+).

A noter aussi la présence d’un emplacement PCIe 3.0 pour installer des cartes d’extension complémentaires. Le port PCI Express 3.0 2x du DS1525+ peut servir par exemple à ajouter un port 10 GbE à l’appareil, tandis que le port PCI Express 3.0 8x du DS1825+ peut être utilisé pour ajouter un port 10 GbE ou carrément un port 25 GbE. Les cartes d’extension sont vendues en option ici et là sur le site de Synology.

Les caractéristiques techniques complètes des NAS Synology DS1525+ et DS1825+ sont consultables sur cette page et sur celle-ci. Pour l’instant, on ne connaît pas les tarifs de ces deux nouveaux modèles qui sont plutôt destinés à un usage professionnel. A noter que ces modèles « + » ont des restrictions concernant les diques durs utilisés. En effet, Synology impose sur ces modèles l’utilisation de disques dûment certifiés et pour l’instant la liste est assez courte puisque seuls les disques durs et SSD de marque Synology profitent de cette validation.

SYNOLOGY DS1525+

SYNOLOGY DS1825+