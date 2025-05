Cette semaine, l’Epic Games Store offre deux jeux sur sa plateforme. Il s’agit des titres : Deadtime Defenders et Touch Type Tale que vous pouvez récupérer gratuitement jusqu’au 15 mai 2025.

Deadtime Defenders

Deadtime Defenders est un jeu de tir et de looter bourré d’action, avec des éléments de RPG. Un mystérieux portail a semé le chaos dans des dimensions parallèles, et vous êtes la dernière ligne de défense de l’humanité. Partez en mission à la recherche de butin épique et éliminez vos ennemis avant de retourner au QG pour vous réarmer, débriefer et préparer la prochaine partie !

Touch Type Tale

Touch Type Tale est un jeu de stratégie en temps réel qui testera votre maîtrise du clavier d’ordinateur. Il propose une campagne avec une histoire riche et un mode compétitif en ligne qui raviront même les vétérans de stratégie en temps réel les plus aguerris.