Les pilotes Radeon Adrenalin débarquent en version 25.5.1

Les drivers Radeon Adrenalin d’AMD sont maintenant disponibles en version 25.5.1 WHQL. Les pilotes prrenent en charge la nouvelle carte graphique Radeon RX 9070 GRE du constructeur. Ils supportent aussi de nouveaux jeux : DOOM: The Dark Ages et F1 25, mais ils améliorent aussi le support du FSR4 pour plusieures titres : Ghost of Tsushima (director’s cut), Frostpunk 2, EVERSPACE 2, Fort Solis, Warhammer 40,000: Darktide, THE FINALS et InFlux Redux.

Vous pouvez consulter le changelog complet sur le site du fabricant et télécharger les nouveaux pilotes au même endroit.

Nouveaux produits supportés

AMD Radeon RX 9070 GRE

Nouveaux jeux supportés

DOOM: The Dark Ages

F1 25

Support amélioré de la technologie AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4)

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT

Frostpunk 2

EVERSPACE 2

Fort Solis

Warhammer 40,000: Darktide

THE FINALS

InFlux Redux

Support étendu HYPR-RX

Marvel’s Spider-Man 2

Marvel Rivals

Grand Theft Auto V Enhanced

Kingdom Come: Deliverance II

Path of Exile 2

Support étendu des extensions Vulkan

Support Vulkan 1.4

VK_EXT_shader_replicated_composites

VK_KHR_maintenance8

VK_EXT_image_2d_view_of_3d

Bugs corrigés et améliorations