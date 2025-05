iStorage DiskAshur DT3 26 To : un coffre fort pour données

Aujourd’hui, la firme n’y va pas avec le dos de la cuillère puisqu’elle dévoile un engin, le DiskAshur DT3, capable de stocker 26 To de données, et ce de manière très sécurisée une fois encore.

Le fabricant iStorage est spécialisé depuis plusieurs années dans le domaine du stockage de données. Il propose une multitude de produits de stockage qui offrent tous l’avantage d’être (très) sécurisés. On a d’ailleurs déjà eu l’occasion de passer en revue sa clé usb datAshur Pro sur Bhmag il y a quelques années.

Aujourd’hui, la firme n’y va pas avec le dos de la cuillère puisqu’elle dévoile un engin, le DiskAshur DT3, capable de stocker 26 To de données, et ce de manière très sécurisée une fois encore.

Les données sauvegardées sur le DiskAshur DT3 sont automatiquement et matériellement chiffrées en AES XTS 256 bit. L’accès aux données se fait en entrant physiquement un code pin sur le clavier présent sur la coque du disque dur.

En cas de détection d’une tentative de piratage un système de défense anti Brute Force entre en place. Le code PIN de l’utilisateur est supprimé s’il est saisi de manière incorrecte 10 fois de suite. Les données resteront sur le périphérique, mais ne sont accessibles qu’avec le code PIN administrateur. Toutes les données sont perdues à jamais si le code PIN administrateur est saisi de manière incorrecte 10 fois de suite, et le périphérique devra être reconfiguré avant de pouvoir être réutilisé.

D’après iStorage, ce disque dur hautement sécurisé devrait intéressé principalement les agences gouvernementales, la défense, les institutions financières, de monde la santé et les agences de presse. Et avec 26 To de stockage ils auront de quoi voir venir…

Le diskAshur DT3 est l’un des premiers disques durs en attente de certification en attente de la nouvelle norme FIPS 140-3 de niveau 3, la dernière référence du gouvernement des États-Unis pour la sécurité cryptographique. Il dispose de la conformité TAA, du chiffre-opérateur AES-XTS 256 bits validé par FIPS PUB 197 et d’un microprocesseur sécurisé certifié Critère commun EAL5, assurant une défense maximale contre un accès non autorisé.

John Michael, PDG d’iStorage/Kanguru, a commenté :

« Chez iStorage, l’innovation et la sécurité vont de pair. Le lancement du premier lecteur de bureau crypté en matériel de 26 To authentifié au PIN au monde n’est pas seulement une étape importante pour nous, c’est une déclaration à l’industrie. À mesure que les cybermenaces deviennent plus sophistiquées, nos solutions doivent également être trouvées. Les disques Assur DT3 et DT2 représentent les normes les plus élevées en matière de protection des données et, grâce à notre acquisition récente de Kanguru, nous sommes encore mieux placés pour fournir aux organisations du monde entier les solutions de stockage de données les plus sûres, les plus fiables et les plus évolutives disponibles.»

Le disque dur est compatible avec différentes plateformes : Windows, macOS, Linux, Android, Chrome, iPadOS, etc.. pourvu qu’elles soient équipées d’un port USB. A noter que le DiskAshur DT3 est pourvu d’un port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) mais le fabricant fournit à la fois un câble USB C vers USB C et un câble USB C vers USB A.

Le disque dur d’iStorage mise tout sur la sécurité des données. Mais attention, ce n’est pas une bête de course puisqu’il atteindra au mieux des débits de 290 Mo/s en lecture et de 284 Mo/s en écriture, ce qui devrait être assez pénalisant pour ceux qui veulent sauvegarder des grosses quantités de données et remplir ses 26 To de stockage.

Le disque dur DiskAshur DT3 de 26 To est déjà disponible dans le commerce. Son prix de vente est toutefois assez élevé puisqu’il faut débourser pas moins de 2010€ sur Amazon.fr pour se procurer ce disque dur de 26 To très sécurisé. Les modèles de capacités inférieures sont un peu moins cher mais cela reste hors de prix pour un particulier. Pour certaines professions qui ont besoin d’un maximum de confidentialité ça peut être une bonne solution à envisager.