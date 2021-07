Affaire WD MyBook Live : Western Digital offre un service de récupération de données et un programme d’échange

Suite à la faille de sécurité qui touche les disques durs WD MyBook Live et WD MyBook Live Duo, Western Digital s’était engagé à trouver une solution. Il faut dire que le problème est assez grave puisque certains possesseurs des disques durs en question ont carrément perdu l’ensemble de leurs données.

Une situation plutôt délicate et préjudiciable pour un fabricant spécialisé principalement dans le stockage de données.

Après un communiqué repris dans cette actualité, le constructeur a finalement mis à jour son site web et propose à ses clients deux possibilités : un service de récupération de données et un programme d’échange de disque dur.

Un service de récupération de données

Un service de récupération de données est accessible aux clients qui ont perdu les données de leur MyBook Live / Duo. Western Digital annonce sur cette page qu’il prend à sa charge les frais d’envoi du produit ainsi que les frais de récupération auprès d’un service spécialisé.

Les données récupérées seront sauvegardées sur un disque dur MyPassport, qui sera ensuite expédié à l’utilisateur sans frais. (il sera probablement “laissé” à l’utilisateur)

Conditions pour profiter de ce service de récupération : les utilisateurs doivent posséder un disque dur MyBook Live / Duo éligible (ce qui paraît normal), avoir subi une perte de données avant le 1er juillet, et avoir contacté le support avant le 31 juillet 2021.

Un programme d’échange

Le fabricant propose aussi un programme d’échange. Les personnes qui possèdent un MyBook Live / Duo peuvent à présent l’échanger contre un appareil de la gamme My Cloud en bénéficiant de 40% de réduction sur le prix public.

Cinq modèles sont disponibles à l’échange : My Cloud Home 2 To (nécessite un accès Internet), My Cloud Home 4 To (nécessite un accès Internet), My Cloud Home 6 To (nécessite un accès Internet), NAS My Cloud EX2 Ultra 2 baies 4 To et My Cloud EX2 Ultra NAS 2 baies 8 To.

Pour effectuer l’échange, il est nécessaire de contacter le support de Western Digital avant le 30 septembre. L’ensemble des démarches est expliqué sur cette page.