Lexar lance les cartes mémoires CFexpress Silver

Lexar présente les cartes Professional CFexpress Type B Silver Series. Ce sont des cartes qui répondent à la norme CFexpress. Elles sont disponibles en deux capacités de stockage : 128 Go et 256 Go.

Les cartes CFexpress de Lexar raviront les photographes et vidéastes qui souhaitent capturer des images et des vidéos en haute qualité. En effet, outre leur capacité de stockage de 128 et 256 Go, les cartes ont également pour avantage de proposer des taux de transferts pouvant atteindre 1.000 Mo/s en lecture et 600 Mo/s en écriture.

Le deux cartes sont disponibles dès maintenant en France. La version 128 Go coûte 179€ et la version 256 Go vaut 349€.

Le fabricant annonce une garantie de 10 ans pour les deux modèles.