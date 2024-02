OWC lance un lecteur CF Express 4.0 très rapide

Le fabricant OWC présente un nouveau lecteur de cartes mémoires qui supporte les cartes CF Express 4.0 de type B. Son nom ? : le Atlas USB4.

Comme le laisse penser son nom, ce nouvel appareil offre la particularité d’être équipé d’une connectique USB C qui répond à la norme USB4, ce qui se traduit par des débits astronomiques pouvant atteindre jusqu’à 3.300 Mo/s. Les possesseurs de caméras et d’appareils photo prenant en charge la norme CF Express 4.0 apprécieront…

Le constructeur explique que « le design compact du lecteur de carte Atlas USB4 en fait un compagnon de voyage idéal, capable de se glisser facilement dans n’importe quel sac photo. Le boîtier en aluminium robuste abrite une technologie de pointe, comme un nouveau dissipateur thermique très efficace pour empêcher l’étranglement thermique et garantir des transferts rapides et fiables, ainsi qu’un commutateur Innergize innovant permettant aux utilisateurs d’exploiter pleinement les capacités du logiciel OWC Innergize tout en augmentant les taux de transfert USB 3.2. de plus de 30 % par rapport à la génération précédente de produits USB 3.2. »

Le lecteur Atlas USB4 CFexpress supporte les cartes CFexpress 4.0 Type B et 2.0 Type B à leurs vitesses maximales. Il est compatible avec les normes USB4, USB 3 et Thunderbolt 4 et 3 sur la majorité des systèmes d’exploitation (Mac, Windows et Linux) et divers plateformes : iPad, iPhone, Chromebook, etc..

L’Atlas USB4 mesure 23 mm x 79 mm x 79 mm et pèse 144 grammes. L’appareil est dispo dès maintenant en précommande au prix de 100 dollars. Les premières expéditions débuteront en mars.