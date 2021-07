Lexar annonce un lecteur de cartes CFexpress en USB 3.2 Gen2x2

Afin d’exploiter pleinement ses cartes mémoires CFexpress, Lexar annonce la mise sur le marché d’un lecteur de cartes mémoires compatible.

L’appareil porte le nom de Profesionnal CFexpress Type B. Il est équipé d’une connectique USB qui répond à la norme USB 2.2 Gen2x2. Autrement dit, il peut support une bande passante théorique de 20 Gb/s comme on l’avait expliqué dans cette brève.

Le lecteur Lexar Profesionnal CFexpress Type B USB 3.2 Gen2x2 supporte des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 1.700 Mo/s. Un débit (trsè) rapide qui permettra de décharger rapidement le contenu d’une carte CFexpress sur l’ordinateur (et vice versa).

L’engin est disponible dès maintenant dans le commerce au prix de 79,99€. Le lecteur de Lexar est garanti 5 ans et il est livré avec deux types de câbles usb : un modèle USB C vers USB A et un modèle USB C vers USB C.