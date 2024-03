Team Group dévoile un nouveau lecteur de cartes mémoires

En plus du SSD portable PD20M destiné aux smartphones, le constructeur Team Group prévoit également de commercialiser un nouveau lecteur de cartes mémoires très très compact. L’appareil porte le nom de Ultra CR-I.

C’est un lecteur rikiki qui mesure 30 x 17,5 x 7 mm et pèse 2,7 grammes. Il supporte les cartes micro SD et micro SDXC et offrent des débits qui peuvent ateindre jusqu’à 180 Mo/s en lecture et jusqu’à 160 Mo/s en écriture.

Le lecteur de memory card ULTRA CR-I de Team GRoup est équipé d’un port USB type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2. Il peut être utilisé sur PC, MAC, smartphones et tablettes.

Il sera disponible en boutique à partir de la fin du mois de mars. Son prix n’est pas connu pour l’instant.