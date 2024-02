Un SSD portable pour augmenter la capacité des smartphones

Le fabricant Team Group lance ce jour un nouveau SSD portable qui porte le nom de PD20M. C’est un SSD portable très compact qui ne pèse que 40 grammes et qui ne mesure que 82 mm d’épaisseur.

On peut le connecter facilement à un smartphone, une tablette ou tout autre appareil nomade via son port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 à 10 Gbps. Il offre par ailleurs l’avantage d’être aimanté et d’être compatible MagSafe ce qui permet de le « plugger » à l’arrière d’un terminal.

Cette unité de stockage peut donc s’avérer très pratique pour les utilisateurs nomades qui ont besoin d’augmenter la capacité de stockage de leurs terminaux mobiles. Le fabricant indique que le SSD est compatible avec la plupart des appareils qui disposent d’un port USB C. Les possesseurs d’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max pourront d’ailleurs profiter pleinement des débits proposés par leurs smartphones puisqu’ils disposent tous les deux de ports USB 3.2 Gen2 à 10 Gbit/s.

Le SSD PD20M de Team Group sera commercialisé en mars. Plusieurs capacités sont prévues : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Pour l’instant, les tarifs n’ont pas été communiqués.