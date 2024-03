Transcend présente un SSD de la taille d'une clé usb

Le fabricant Transcend vient de présenter un SSD original qui porte le nom de ESD320A. C’est un SSD portable à peine plus grand qu’une clé usb. Ce type de format est généralement assez pratique puisque le SSD et les données qu’il contient sont facilement transportables avec soi.

Le SSD ESD320A mesure 68,2 x 19,7 x 9,5 mm et pèse 26 grammes. Il est équipé d’un connecteur USB A rétractable. Le connecteur est coulissant et vient se ranger dans la coque du SSD. Le port USB répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) ce qui permet au ESD320A d’offrir des taux de transfertts de 1.050 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 900 Mo/s en écriture séquentielle.

Le Transcend ESD320A est décliné en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To. Le SSD est livré avec l’utilitaire Elite Data Management qui offre des fonctionnalités de sauvegarde, de restauration et de chiffrement.

Couvert par une garantie de cinq années, le SSD ESD320A est disponible dès maintenant dans le commerce. On peut dégoter par exemple les SSD de 512 Go, 1 To et 2 To à respectivement 69€, 106€ et 207€ sur Amazon.fr.