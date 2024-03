Sabrent propose un nouveau hub avec 7 ports USB

Sabrent, fabricant spécialisé dans les SSD et divers accessoires, vient d’annoncer la sortie d’un nouveau joujou : le hub HB-3A4C. C’est un hub qui se connecte à l’ordinateur via un port USB type C.

Sabrent, fabricant spécialisé dans les SSD et divers accessoires, vient d’annoncer la sortie d’un nouveau joujou : le hub HB-3A4C. C’est un hub qui se connecte à l’ordinateur via un port USB type C. Il propose plusieurs connecteurs usb afin de faciliter la connexion et la (re)charge de divers appareils multimédia.

Le hub est alimenté par un adaptateur secteur qui supporte une puissance totale de 48 Watts ce qui permet d’utiliser et de (re)charger simultanément plusieurs accessoires (manettes, casques, claviers, souris, clés usb, smartphones, etc…)

On trouve sur le HB-3A4C :

3 ports USB type A répondant à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps). Chaque pore supporte une alimentation de 5 V/500 mA.

4 ports USB type C (USB 3.2 Gen1 à 5 Gbps) : trois supportent 5 V/900 mA tandis que le quatrième supporte jusqu’à 20 Watts.

Grâce à la présence d’un bouton en face de chaque port USB, chaque port peut être activé ou désactivé individuellement en fonction de ses besoins et en fonction de son utilisation. L’état de fonctionnement du port est indiqué par une petite LED située juste à côté.

Le hub de Sabrent sera disponible dans le commerce très bientôt. Au niveau tarifaire, il devrait par contre être assez cher puisqu’il faudra compter environ 60€ pour se procurer cet accessoire.