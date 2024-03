Sabrent dévoile un adaptateur USB C vers Ethernet à 2,5 Gbps

Le fabricant Sabrent vient de présenter un nouvel accessoire : le NT-25GA. C’est un adaptateur qui propose d’un côté un port USB Type C et de l’autre un port Ethernet à 2,5 Gigabit.

Sabrent dévoile le NT-25GA : un adaptateur USB C vers Ethernet à 2,5 Gbps

Le fabricant Sabrent vient de présenter un nouvel accessoire : le NT-25GA. C’est un adaptateur qui propose d’un côté un port USB Type C et de l’autre un port Ethernet à 2,5 Gigabit. Vous l’aurez compris, ce petit appareil permet d’ajouter facilement un port Ethernet rapide à n’importe quel système doté d’un port USB C.

L’adaptateur Sabrent NT-25GA prend en charge des vitesses pouvant atteindre jusqu’à 2,5 Gbit/s,. Il est entièrement rétrocompatible avec les normes précédentes (1 Gbps, 100 Mbps, etc..) et il supporte les fonctionnalités : Wake-On-LAN (WOL) et le démarrage UEFI PXE.

Pour des performances optimales, Sabrent recommande d’utiliser l’adaptateur au minimum avec un port USB C qui répond à la norme 3.2 Gen1 (5 Gps) mais un port plus rapide sera encore plus appréciable… L’adaptateur NT-25GA est alimenté directement par le port USB. Aucune alimentation externe n’est requise.

Au niveau du connecteur Ethernet, un système de LED permet de jeter rapidement un oeil à sa connexion. Une LED verte indique l’état de la connexion tandis qu’une LED jaune indique l’activité en cours.

Plutôt compact, l’adaptateur NT-25GA peut facilement être transporter avec soi durant ses déplacements. Il mesure 72,8 mm x 24,8 mm x 16,5 mm. Son châssis est en aluminium ce qui permet de maintenir des performances thermiques optimales lors d’une utilisation prolongée. L’adaptateur est annoncé aux Etats-Unis au prix de 26,99$. Il devrait arriver en France prochainement.