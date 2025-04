PNY dévoile des cartes micro SD endurantes optimisées pour la video surveillance

PNY lance une nouvelle gamme de cartes mémoires conçues pour les enregistrements exigeants des systèmes de surveillance, des caméras de bord et d’autres dispositifs de contrôle vidéo. Les cartes mémoires PNY microSD PRO Elite High Endurance sont prévues pour offrir des capacités d’enregistrement continu et des performances durables dans des conditions extrêmes.

Le fabricant indique que ces nouvelles cartes microSD sont idéales pour les utilisateurs qui exigent fiabilité, rapidité et sécurité.

Plus performantes que des cartes microSD classiques, les cartes PRO Elite High Endurance sont équipées d’une technologie de haute capacité pour s’adapter et mieux résister à l’usure de l’écriture et de la réécriture fréquentes, garantissant que les séquences vidéo ou les données critiques soient toujours sauvegardées et accessibles. Cette durabilité accrue fait de ces microSD la solution de stockage par excellence pour tout système de vidéosurveillance, qu’il s’agisse de caméras de sécurité, de caméras de bord, de caméras corporelles, de caméras pour les sonnettes de portail et bien plus encore !

Les nouvelles cartes microSD PRO Elite High Endurance sont classées 10, U3, V30. Elles offrent des taux de transferts de 100 Mo/s en lecture et de 90 Mo/s en écriture. Les cartes peuvent supporter l’enregistrement vidéo continue en qualité Full HD ou 4K. Elles sont résistantes aux changements de température, à l’eau, aux aimants et aux chocs, ce qui leur permet de résister dans des environnements difficiles.

Les PNY cartes microSD PRO Elite High Endurance existent en quatre capacités de stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go.