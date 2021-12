PNY X-Pro 90 : une nouvelle série de cartes SD haut de gamme

Le fabricant PNY propose une nouvelle série de cartes mémoires SD haut de gamme à destination des photographes et vidéastes amateurs et professionnels. Sa nouvelle gamme X-Pro 90 se compose de cartes mémoires SD compatible UHS-II qui répondent à la norme vidéo V90.

Concrètement, ça veut dire qu’elles sont rapides et qu’elle peuvent atteindre des débits pouvant aller jusqu’à 300 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 280 Mo/s en écriture séquentielle.

Le constructeur explique que : « Le bus UHS-II a été conçu pour supporter les applications les plus exigeantes, en particulier les applications d’écriture intensive comme la réalisation de vidéos 4K et 8K ».

Les cartes SD X-PRO 90 de PNY répondent à la norme de vitesse vidéo V90, ce qui garantit une vitesse de lecture et d’écriture minimale soutenue de 90 Mo/s, permettant ainsi de capturer des vidéos 8K sur de longues durées.

D’après PNY : « Les cartes mémoire flash SD X-PRO 90 UHS-II de PNY sont idéales pour capturer des photos HD en mode rafale séquentiel, des vidéos 4K Ultra HD et des vidéos 8K ininterrompues à 7680 x 4320.«

Les cartes SD X-Pro 90 sont conformes V90, UHS-II, classe 10 et U3. Elles existent en trois capacités de stockage : 64 Go , 128 Go et 256 Go. On peut déjà les dégoter à respectivement 64,45€, 123,19€ et 272,06€ sur Amazon.fr.