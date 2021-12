Les pilotes GeForce 497.09 WHQL sont de sortie !

Les pilotes NVIDIA GeForce viennent de sortir en version 497.09 WHQL. Les drivers sont optimisés pour le jeu ICARUS qui tire partie des technologies NVIDIA DLSS et NVIDIA RTX Global Illumination. Ces dernières permettent d’accroîte les performances du jeu et d’améliorer la qualité du rendu.

A noter également la présence d’optimisations pour les jeux Chorus et Halo Infinite au sein des ces drivers.

Mis à part ça, les drivers 497.09 WHQL apportent aussi la prise en charge de six nouveaux moniteurs G-SYNC compatibles : ASUS XG27UQR, Dell G2722HS, Dell G3223D, Dell G2422HS, LG 32PG750 et MSI G273.

Dernier point et non des moindres, ces nouveaux pilotes supportent d’ores et déjà la carte graphique GeForce RTX 2060 de 12 Go.

Plusieurs correctifs sont également annoncés par le fabricant :

[Red Dead Redemption 2/Doom Eternal]: The game crashes with TDR or the system crashes while running the game. [200766423]

[Doom 3 BFG Edition]: The games shows corruption upon launch. [3407653]

[YouTube]: The YouTube web site randomly displays extreme contrast/gamma while idle or during video playback. [3420164]

[NVIDIA Image Scaling]: After performing a clean install or over install over version 496.49, NVIDIA Image Scaling resolutions do not appear in the game. [3434708]

Games do not launch correctly on GeForce GTX 750 Ti when NVIDIA Image Scaling is enabled.[3442778]

[Notebook]: Black screen may be observed on some Optimus notebooks with 1440p/165hz panels when in discrete GPU mode. [3426730]

[Notebook]: eDP panel cannot be lit when booting to the desktop after switching to discrete mode. [3423400]

Using Adaptive Vertical Sync while G-SYNC is enabled may result in random black screen.[3437003]

Les GeForce 497.09 WHQL sont dispo en téléchargement sur le site du constructeur.