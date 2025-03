Vente flash : Xiaomi Mi Box S bradée à 34,99€ sur Aliexpress

A l’occasion des 15 ans d’Aliepress, de nombreuses promotions et codes codes ont étté dévolées. On s’en est déjà fait l’écho dans ce bon plan. Et parmi les offres qui valent le détour, voilà un petit accessoires très pratique qui coûte désormais une bouchée de pain.

En effet, la box Xiaomi Mi Box S voit son prix chuter à seulement 34,99€ sur Aliexpress (au lieu de 40,99€) durant les promos anniversaire d’Aliexpress. Pour obtenir ce tarif, il suffit d’indiquer le code promo ASFR06 au moment de valider sa commande, et le tarif passera comme par magie (ou presque..) de 40,99€ à 34,99€.

Pour information la Xiaomi Mi Box S permet de visionner sur son téléviseur de nombreuses plateformesn que ce soit Youtube, Netflix, Prime Vidéo, Molotov, etc.. ou même depuis une clé usb, un disque dur ou un NAS. La Mi Box S supporte de nombreux formats audio / vidéo et peut afficher des images en Full HD et en 4K.

Xiaomi Mi Box S à 38,86€ sur Aliexpress avec le code « ASFR06 »

La Xiaomi Mi Box S proposée ici est le modèle de deuxème génération. L’appereoil est animé par un processeur Cortex A55 sur lequel est greffé un GPU Mali-G31 et 2 Go de RAM (DDR3). En guise de stockage, la Mi Box S intègre 8 Go de mémoire flash et cette capacité peut être étendue en connectant une clé usb, un SSD, un disque dur, etc.. La machine est compatible Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos et DTS-HD.

Sa connectique se compose d’un port HDMI et d’un port USB tandis que la connexion sans fil tire partie du Bluetooth 5.2 et du WIFI. Aucun port Ethernet RJ45 n’est malheureusement présent sur la machine mais un adaptateur usb/rj45 peut être utilisé pour offrir un port RJ45 à la box.

Une télécommande Bluetooth / IR est fournie avec l’appareil. Un câble d’alimentation, un câble HDMI et une notice d’utilisation sont également fournis.