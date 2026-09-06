Télécharger Audacity 4.0.0
Audacity 4.0.0 est un éditeur audio libre et facile d’utilisation. Il permet d’enregistrer en direct, de convertir des fichiers audio, etc..
Audacity 4.0.0 est un éditeur audio libre et facile d’utilisation. Il permet d’enregistrer en direct, de convertir vos disques et cassettes sur support numérique, d’éditer des fichiers audio de toutes sortes (Ogg Vorbis, MP3 et WAV, etc..) de couper, copier, coller et assembler des extraits sonores, de modifier la vitesse ou la hauteur d’un enregistrement. Et il propose de nombreuses autres fonctions encore… Je vous invite à découvrir la liste complète de ses possibilités sur le site officiel.
Avis de Trentin (un lecteur) :
Je l’utilise fréquemment pour les petits enregistrements en multipistes (j’envoie un playBack en MP3 ou Wave puis j’enregistre en direct une piste et je recommence l’opération ), beaucoup plus léger que les usines à gaz style Cubase et Protool (et surtout gratuit). Il supporte les VST. Il est toujours en développement. Latence trés réduite et compatible ASIO et MME.
Le changelog complet d’Audacity est consultable sur cette page.
Quoi de neuf pour Audacity 4.0.0 ?
Audacity 4.0.0 apporte les changements suivants :
- Une nouvelle interface
- De nombreuses options de thèmes de couleurs
- De nombreuses options de visualisation des clips
- Lors de l’utilisation du style de clip « moderne », vous pouvez modifier la couleur des clips ainsi que celle des pistes
- Un nouveau widget de personnalisation de la barre d’outils, accessible via l’icône en forme de roue dentée située à l’extrémité droite de la barre supérieure
- Une nouvelle fonctionnalité d’espaces de travail (Workspaces), permettant d’enregistrer différentes dispositions de l’interface
- Un curseur de lecture permanent
- Les clips peuvent être déplacés librement, sans être gênés par d’autres clips
- L’enregistrement peut être lancé depuis n’importe quel point de la chronologie (timeline)
- Plusieurs clips peuvent être sélectionnés et modifiés simultanément
- Lorsque des clips entiers sont sélectionnés en cliquant sur leur en-tête, des poignées de glissement apparaissent pour permettre de les raccourcir ou d’en modifier la durée (time-stretching)
- Plusieurs clips peuvent être regroupés. Cette fonction est accessible en cliquant sur l’icône « … » de l’en-tête du clip ou en effectuant un clic droit sur les clips sélectionnés
- Un nouvel outil de scission pour couper rapidement les clips. Vous pouvez activer cette fonction en appuyant sur la touche S. Si vous maintenez la touche S enfoncée, la fonction reste active temporairement jusqu’à ce que vous relâchiez la touche
- De nouveaux paramètres et raccourcis pour l’édition avec décalage automatique (mode « ripple »), permettant de supprimer et de coller des clips tout en préservant la synchronisation de l’ensemble du projet. Couplée à la fonction de regroupement, cette nouveauté vise à remplacer la fonction « Sync-lock » présente dans Audacity 3. Les nouveaux raccourcis pour ce mode d’édition sont disponibles dans Préférences > Raccourcis
- Des outils tels que les fonctions de sélection, multi-usage et dessin sont désormais intégrés directement au flux de travail principal, éliminant ainsi le besoin de boutons séparés. Par exemple, lorsque vous zoomez jusqu’au niveau de l’échantillon, l’outil de dessin s’active automatiquement. Par conséquent, les outils de sélection et multi-usage ne sont plus nécessaires, car toutes leurs fonctionnalités sont disponibles par défaut. Cela simplifie l’interface en réduisant sa complexité sans sacrifier les fonctionnalités.
- La fonction de lecture en boucle a été améliorée.
Détails
Version : 4.0.0
Langue : français
OS : Windows (toutes versions)
Licence : Freeware
Limitation : Aucune
Taille : 47 Mo
Téléchargé : 13321 fois
Editeur : Audacity
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