Télécharger Audacity 4.0.0

Audacity 3.0.0 est un éditeur audio libre et facile d'utilisation. Il permet d'enregistrer en direct, de convertir vos disques et cassettes sur support numérique, d'éditer des fichiers audio de toutes sortes (Ogg Vorbis, MP3 et WAV, etc..) de couper, copier, coller et assembler des extraits sonores, de modifier la vitesse ou la hauteur d'un enregistrement. Et il propose de nombreuses autres fonctions encore... Je vous invite à découvrir la liste complète de ses possibilités sur le site officiel.

Avis de Trentin (un lecteur) :

Je l'utilise fréquemment pour les petits enregistrements en multipistes (j'envoie un playBack en MP3 ou Wave puis j'enregistre en direct une piste et je recommence l'opération ), beaucoup plus léger que les usines à gaz style Cubase et Protool (et surtout gratuit). Il supporte les VST. Il est toujours en développement. Latence trés réduite et compatible ASIO et MME.