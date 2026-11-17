Télécharger Foobar 2000 2.26.3 Final
Le programme Foobar 2000 2.26.3 Final est un lecteur multimédia qui permet de lire de nombreux formats de fichiers multimédia.
Le programme Foobar 2000 2.26.3 Final est un lecteur multimédia qui permet de lire de nombreux formats de fichiers multimédia. D’origine, il est en mesure de lire de nombreux formats audios : WAV, AIFF, VOC, AU, SND, Ogg Vorbis, MPC, MP2, MP3, MPEG-4 AAC.
A noter que par l’intermédiaire d’addons, le programme peut supporte des formats audios supplémentaires suivants : FLAC, OggFLAC, Monkey’s Audio, WavPack, Speex, CDDA, TFMX, SPC ainsi que divers autres types de fichiers et archives qu’il est en mesure d’extraire à la volée : RAR, 7-ZIP & ZIP.
Quoi de neuf pour Foobar 2000 2.26.3 Final ?
- Correction d’un plantage de bitcompare sur une entrée spécifique.
- Amélioration des performances de recherche Matroska ; prise en compte des horodatages générés par la dernière version de mkvtoolnix.
- Nouvelles options de streaming UPnP : icy-meta-format (formatage du titre), icy-meta-encoding (« ANSI », « UTF-8 » ou numéro de page de codes).
- Correction de la lecture sans interruption de certaines pistes HE-AAC.
- Correction de la prise en charge du partage réseau SMB ; meilleure interaction avec le partage de fichiers macOS.
- Actualisation automatique de l’interface utilisateur lors de la mise à jour des composants.
- Correction de l’alignement des commandes dans les préférences du scanner ReplayGain.
- FFmpeg mis à jour vers la version 9.0.2.
- zlib mis à jour vers la version 1.4.
Changelog Foobar 2000 2.26.2 Final
- UPnP : Ajout de l’envoi de titres de morceaux au format « icy-meta » vers les appareils qui en font la demande.
- Nouvel élément dans les listes de lecture M3U/M3U8 enregistrées : « #foo-subsongs » – une liste des index de sous-morceaux/chapitres pour le fichier suivant dans la liste de lecture.
- Modification du mappage du profil de rééchantillonnage ARDFTSC vers une échelle de qualité.
- Modification du choix par défaut du rééchantillonneur (lorsqu’aucune préférence utilisateur n’est définie) : le système privilégie désormais un rééchantillonneur plus rapide (Speex) pour une valeur < 0,5, et un plus lent (ARDFTSRC) pour une valeur ≥ 0,5.
- Amélioration du comportement du pool de threads partagé sur les systèmes à double cœur (ce qui permet également d’éviter le blocage de « foo_playcount » sur les machines concernées).
- L’installateur détecte désormais Wine et propose de configurer les options de compatibilité nécessaires pour contourner les problèmes connus, notamment avec les anciennes versions de Wine fournies par certaines distributions Linux.
- Suppression des correctifs spécifiques à Wine dans le composant « UPnP Tools », devenus inutiles grâce à la modification mentionnée ci-dessus.
- Interface utilisateur par défaut (Default UI) : Rétablissement du rendu des pochettes d’album via GDI HBITMAP par défaut, ce qui résout divers désagréments signalés.
- Interface utilisateur par défaut (Default UI) : Correction d’un comportement anormal de l’outil d’importation de thèmes ; les colonnes personnalisées et les valeurs de regroupement issues d’un thème importé sont désormais ajoutées à votre configuration après la validation de l’aperçu du thème, et non plus lors de la première ouverture d’un menu les affichant.
- Signature numérique appliquée à toutes les bibliothèques dynamiques (DLL) utilitaires incluses (FFmpeg, zlib, sqlite) afin d’éviter que foobar2000 ne soit bloqué par la fonctionnalité « Smart App Control » (Contrôle intelligent des applications).
Changelog Foobar 2000 2.24 Final
- Améliorations de la radio Internet
- Correction du problème de recherche de radio Internet ne fonctionnant pas via un serveur proxy.
- Recherche et liste de radio Internet : cliquer sur un flux déjà en cours de lecture ne redémarre plus la lecture.
- Les flux radio Internet déconnectés ont repris silencieusement, sans afficher de fenêtres contextuelles d’erreur.
- Suppression du passage à l’élément de liste de lecture suivant si la lecture de la radio Internet s’arrête en raison d’une erreur réseau.
- Corrections de codecs et de formats audio
- Prise en charge des chapitres Ogg implémentée.
- Corrections pour les fichiers WAV bruts d’une taille proche ou supérieure à 4 Go. Notez que le format de fichier WAV ne prend pas en charge les contenus d’une taille supérieure à 4 Go.
- Gestion des chapitres Matroska remaniée. Si un fichier Matroska multi-chapitres est lu dans son intégralité (à partir d’une URL distante, etc.), les noms des chapitres seront affichés sous forme de titres de pistes dynamiques.
- Le rebalisage des fichiers MP4/M4A/M4B avec chapitres QT est refusé si le nombre de chapitres dépasse 255, afin d’éviter tout comportement erratique. Veuillez redistribuer ces fichiers dans un autre conteneur pour permettre le balisage.
- L’écriture des balises WMA se comporte de manière moins erratique si les balises alimentées sont lues par le wrapper du décodeur FFmpeg.
- MP4/M4A/M4B : préférez les chapitres QT aux chapitres chpl si plus de 255 chapitres sont trouvés.
- MP4/M4A/M4B : correction de très rares échecs de mise à jour des balises en cas de dépassement de la limite de 4 Go. Notez que les versions précédentes laissaient simplement le fichier intact et signalaient une erreur si ce scénario se produisait, sans jamais corrompre les fichiers.
- Mise à jour de la manipulation des balises MP4 tmpo, restauration de la capacité d’écriture perdue il y a quelques années.
- Compatibilité améliorée avec les balises MP4/M4A multi-valeurs.
- Correction du problème de non-reconnaissance des couvertures d’album externes JXL/AVIF/HEIC, même si les codecs d’image système pertinents sont présents.
- Le fragment de faits dans les fichiers PCM WAV a été ignoré.
- Suppression du refus arbitraire de lecture des feuilles de repères via FTP/HTTP/etc.
- Chemins absolus autorisés dans les feuilles de repère.
- Commandes de manipulation de chapitre MP4 étendues pour fonctionner avec d’autres formats prenant en charge l’interface de chapitreur, tels que Ogg ou Musepack.
- Empêche l’affichage d’un taux d’échantillonnage et d’un nombre de canaux absurdes sur les fichiers MP4 sans piste audio.
- Il est désormais possible de stocker des informations de pointe dans des fichiers Opus.
- Comportement erratique corrigé si la balise ID3v2 contient plusieurs champs de date.
- Ajout d’informations sur le codec vidéo pour Windows Media Video.
- Ajout d’informations stream_count pour les formats prenant en charge plusieurs flux.
- Autoriser le référencement M3U local et le référencement M3U distant à être à la fois lus comme des listes de lecture, empêcher le lecteur HLS d’être utilisé sur du contenu non HLS.
- Signaler les fichiers WAV de longueur nulle comme cassés.
- Correction de comportements plus étranges lors de l’édition de balises sur MP4/M4A avec des chapitres QT.
- Le sélecteur de flux a été créé pour afficher les noms de codecs longs.
- Convertisseur
- Atténuation des échecs du convertisseur lors de l’écriture sur un volume Google Drive.
- Messages d’erreur plus détaillés pour des erreurs de création de fichiers spécifiques.
- Peut écrire des fichiers Ogg multichapitres après avoir désactivé la prise en charge du chaînage Ogg.
- Opérations sur les fichiers
- Suppression de la barre de progression secondaire inutile lors du changement de nom des fichiers.
- Différez le rechargement des informations pour éviter l’affichage buggé des feuilles de repère après le déplacement du dossier entier.
- Ajout d’une option pour écraser les fichiers existants.
- Logique de détection de la corbeille mise à jour, atténuant le décalage/blocage survenant pour certains utilisateurs.
- Améliorations de la convivialité
- Correction du comportement incohérent du glisser-déposer lors du déplacement d’éléments entre les listes de lecture.
- Atténuation pour la largeur extrême des colonnes provoquant le déraillage de CListControl (Playlist, Verifier, éventuellement d’autres).
- Formatage du journal AccurateRip modifié, ajout d’informations sur le numéro de piste aux lignes où elles manquaient auparavant.
- Le backlog actuel de la console est désormais enregistré lors de l’activation de la connexion.
- Ajout du champ de formatage du titre %channel_mask%, en plus de $info(WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK).
- ReFacets et liste d’albums : traitement amélioré des expressions %<field>%, l’artiste et le tri par artiste doivent être correctement séparés.
- Ajout d’options de réglage pour le nombre de threads ReplayGain.
- Suppression de la limite arbitraire d’éléments par passe « appliquer le gain au contenu du fichier ».
- Ajout d’une bascule pour désactiver les info-bulles dans la liste des albums.
- La recherche dans la bibliothèque multimédia a été empêchée d’effacer d’autres listes de lecture avec la touche Entrée si la fonction de sélection de liste de lecture de bibliothèque est active.
- Correction du mode de défilement glisser-déposer bloqué dans divers contrôles de liste après avoir reçu un glisser-déposer externe.
- Le contrôle de liste a été rendu conforme aux valeurs de seuil de glissement du système, ce qui facilite l’enregistrement des clics si la souris se déplace légèrement entre les événements de souris vers le bas et vers le haut.
- Améliorations générales
- Nouvelle révision majeure du code bitcompare, performances améliorées de la version 64 bits.
- Amélioration de la stabilité des visualisations accélérées par le matériel.
- Récupération améliorée des données de configuration corrompues.
- Correction de bugs avec l’encodage d’URL dans les redirections HTTP.
- J’ai créé https:// utilisé pour les liens help.foobar2000.org.
- Recherche metadb_display_field_provider refactorisée, évaluation plus rapide du formatage des titres sur les configurations lourdes.
- Version 32 bits : optimisations de l’assemblage du générateur de tonalité supprimées, tone:// devrait désormais produire une sortie identique dans toutes les versions.
- Bibliothèque multimédia : les événements d’ajout et de suppression de pistes ont été déclenchés en groupes, ce qui permet des mises à jour de listes de lecture automatiques beaucoup plus rapides.
- Optimisations de l’utilisation du processeur en lecture.
- Les messages d’erreur de cryptage du réseau ont été rendus plus utiles.
- Corrections de compatibilité avec le vin.
- Mises à jour de codes tiers
- FFmpeg 6.1.1
- Opus 1.5.2
- WavPack 5.7.0
- Audio du singe 10.80
- zlib 1.3.1
- SQLite 3.46.1
- unRAR 7.0.9
- NSIS 3.10
Détails
Version : 2.26.3 Final
Langue : anglais
OS : Windows (toutes versions)
Licence : Freeware
Limitation : Aucune
Taille : 7,6 Mo
Téléchargé : 799 fois
Editeur : Foobar 2000
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