Le programme Foobar 2000 2.26.3 Final est un lecteur multimédia qui permet de lire de nombreux formats de fichiers multimédia.

Le programme Foobar 2000 2.26.3 Final est un lecteur multimédia qui permet de lire de nombreux formats de fichiers multimédia. D’origine, il est en mesure de lire de nombreux formats audios : WAV, AIFF, VOC, AU, SND, Ogg Vorbis, MPC, MP2, MP3, MPEG-4 AAC.

A noter que par l’intermédiaire d’addons, le programme peut supporte des formats audios supplémentaires suivants : FLAC, OggFLAC, Monkey’s Audio, WavPack, Speex, CDDA, TFMX, SPC ainsi que divers autres types de fichiers et archives qu’il est en mesure d’extraire à la volée : RAR, 7-ZIP & ZIP.

Quoi de neuf pour Foobar 2000 2.26.3 Final ?

Correction d’un plantage de bitcompare sur une entrée spécifique.

Amélioration des performances de recherche Matroska ; prise en compte des horodatages générés par la dernière version de mkvtoolnix.

Nouvelles options de streaming UPnP : icy-meta-format (formatage du titre), icy-meta-encoding (« ANSI », « UTF-8 » ou numéro de page de codes).

Correction de la lecture sans interruption de certaines pistes HE-AAC.

Correction de la prise en charge du partage réseau SMB ; meilleure interaction avec le partage de fichiers macOS.

Actualisation automatique de l’interface utilisateur lors de la mise à jour des composants.

Correction de l’alignement des commandes dans les préférences du scanner ReplayGain.

FFmpeg mis à jour vers la version 9.0.2.

zlib mis à jour vers la version 1.4.

Changelog Foobar 2000 2.26.2 Final

UPnP : Ajout de l’envoi de titres de morceaux au format « icy-meta » vers les appareils qui en font la demande.

Nouvel élément dans les listes de lecture M3U/M3U8 enregistrées : « #foo-subsongs » – une liste des index de sous-morceaux/chapitres pour le fichier suivant dans la liste de lecture.

Modification du mappage du profil de rééchantillonnage ARDFTSC vers une échelle de qualité.

Modification du choix par défaut du rééchantillonneur (lorsqu’aucune préférence utilisateur n’est définie) : le système privilégie désormais un rééchantillonneur plus rapide (Speex) pour une valeur < 0,5, et un plus lent (ARDFTSRC) pour une valeur ≥ 0,5.

Amélioration du comportement du pool de threads partagé sur les systèmes à double cœur (ce qui permet également d’éviter le blocage de « foo_playcount » sur les machines concernées).

L’installateur détecte désormais Wine et propose de configurer les options de compatibilité nécessaires pour contourner les problèmes connus, notamment avec les anciennes versions de Wine fournies par certaines distributions Linux.

Suppression des correctifs spécifiques à Wine dans le composant « UPnP Tools », devenus inutiles grâce à la modification mentionnée ci-dessus.

Interface utilisateur par défaut (Default UI) : Rétablissement du rendu des pochettes d’album via GDI HBITMAP par défaut, ce qui résout divers désagréments signalés.

Interface utilisateur par défaut (Default UI) : Correction d’un comportement anormal de l’outil d’importation de thèmes ; les colonnes personnalisées et les valeurs de regroupement issues d’un thème importé sont désormais ajoutées à votre configuration après la validation de l’aperçu du thème, et non plus lors de la première ouverture d’un menu les affichant.

Signature numérique appliquée à toutes les bibliothèques dynamiques (DLL) utilitaires incluses (FFmpeg, zlib, sqlite) afin d’éviter que foobar2000 ne soit bloqué par la fonctionnalité « Smart App Control » (Contrôle intelligent des applications).

Changelog Foobar 2000 2.24 Final