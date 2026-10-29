La version 1 To du SSD M.2. LEXAR ARES coûte 189€

Le LEXAR ARES est un SSD M.2. NVMe qui profite d’une interface PCI Express 4.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

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par Sebastien 0

Le LEXAR ARES est un SSD M.2. NVMe qui profite d’une interface PCI Express 4.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Ce SSD M.2.NVMe est un modèle 2280, cela signifie qu’il mesure 22 mm de large sur 80 mm de long. Il est compatible avec les ordinateurs et les consoles de jeux. En effet, il peut prendre place aussi bien dans un PC ou un MAC, que dans une console Sony PS5 étant donné que ses caractéristiques techniques répondent au cahier des charges dicté par Sony aussi bien en terme de performances que des mensurations.

La version 1 To du LEXAR ARES offre des débtis de 7.400 Mo/s en lecture et de 6.500 Mo/s en écriture. Il est couvert par une garantie de cinq ans et il offre un MTBF de 1,5 millions d’heures. 

Le LEXAR ARES d’une capacité de 1 To s’affiche actuellement au tarif de 189,99€ sur Amazon.fr

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Sebastien 20824 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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