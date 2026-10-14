Bon Plan : les disques durs portables de Seagate à 109€ (2 To) et 149€ (4 To) (Maj le 14/10/2026)

Actuellement, les disques durs portables Seagate d’une capacité de stockage de 2 To et 4 To s’affichent à prix réduits sur Amazon.fr. Le modèle 2 To coûte 109,99€ tandis que la version 4 To vaut 149,99€ seulement.

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par Sebastien 0
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Actuellement, les disques durs portables Seagate d’une capacité de stockage de 2 To et 4 To s’affichent à prix réduits sur Amazon.fr. Le modèle 2 To coûte 109,99€ tandis que la version 4 To vaut 149,99€ seulement.

Dans les deux cas, il s’agit d’un disque dur portable assez compact. Au format 2,5 pouces, l’appareil ne mesure que 117 mm de long sur 80 mm de large et 20 mm d’épaisseur pour un poids de 260 grammes. Vu ses mensurations réduites, le disque dur peut être transporté facilement avec soi lors de tout déplacement. Et il peut être connecté à n’importe quel type de machines (PC, MAC, consoles, box, etc..) grâce à sa connectique USB 3.0.

Le disque de Seagate est garanti deux ans. Le constructeur offre l’accès pendant deux ans au service de récupération de données Seagate Data Rescue, ce qui peut s’avérer pratique en cas de défaillance matérielle ou de perte de données.

 

MAJ le 14/10/2026 : Le modèle de 4 To ne semble plus disponible au prix indiqué. Seul le disque dur de 2 To à 109,99€ semble encore proposé.

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Sebastien 20824 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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