Durant le Black Friday 2026, plusieurs références du disque dur portable LaCie Rugged Mini sont cédées à prix cassés sur Amazon.

Les disques durs LaCie Rugged Mini 1, 2, 4 et 5 To sont bradés durant le Black Friday

Durant le Black Friday 2026, plusieurs références du disque dur portable LaCie Rugged Mini sont cédées à prix cassés sur Amazon. Ces disques durs offrent la particularité d’être dotés d’une coque en caoutchouc, ce qui leur permet de résister aux chutes et aux chocs durant les déplacements.

A noter que ces HDD sont des disques de 2,5 pouces qui disposent d’une connectique USB Type C. Ils proposent des taux de transferts de 510 Mo/s.

Couverts par une garantie constructeur de deux ans, les LaCie Rugged Mini bénéficient de deux ans d’abonnement au service de récupération de donnée Seagate Rescue Services, ce qui pourra être utile en cas de défaillance du disque dur.

La totalité des capacités (1 To, 2 To, 4 To et 5 To) sont prroposés à prix réduits :

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